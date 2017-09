Ostrým nožom

Foto: Soňa Maletzová Foto: Soňa Maletzová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. septembra (OTS) - Napínavý príbeh o hľadaní pravdy chce reflektovať stav spravodlivosti na Slovensku a podporiť verejnú diskusiu.Na natáčaní sa už stihli vystriedať všetky známe herecké tváre. Roman Luknár, ktorý si zahrá postavu otca bojujúceho za spravodlivosť. Po boku mu stojí filmová manželka Ela Lehotská a syn David Hartl. V policajnej uniforme hrá Miroslav Krobot a sekunduje mu pri tom Marián Mitaš. Nekompromisné sú aj súdne procesy, ktoré vedú Táňa Radeva, Jana Oľhová a Jana Valocká. Z hip-hopovej scény si na chvíľu odskočia raperi MOMO, Moloch Vlavo, Fantom – Kruscifix, Parim, ktorí si zahrajú postavy obvinených delikventov.Film rozpráva fiktívny príbeh Ľuda, ktorému neonacisti zavraždia jediného syna. Kvôli nefunkčnému súdnemu systému sú páchatelia prepustení na slobodu. Rozhodne sa sám bojovať za pravdu, no čím hlbšie sa dostáva do prípadu, zisťuje, že smrť jeho syna nemusí byť nikdy potrestaná. Zaslepený prípadom si však neuvedomuje, že okrem syna pomaly prichádza aj o svoju rodinu." vyjadril sa režisér. Na scenári spolupracoval s absolventom VŠMU Jakubom Medveckým. Na dramaturgii sa vďaka českej koprodukcii podieľal aj Štěpán Hulík, ktorý stojí za známymi televíznymi sériami Hořící keř a Pustina.Tím je tvorený nastupujúcou generáciou mladých filmárov - kameramanka Denisa Buranová (film Piata loď), architekt Michal Lošonský (Únos), držiteľ Slnka v sieti majster zvuku Tobias Potočný (Koza). Strih bude mať v rukách Pavel Hrdlička, ktorý ma na konte tri České levy za prácu na minisérii Hořící keř a filmoch Protektor a Mistři.Producent filmu Jakub Viktorín, ktorý má za sebou prácu výkonného producenta na filmoch Domácí péče a Červený kapitán a slovenského minoritného koproducenta pri najnovšom filme Agniezsky Holland Cez kosti mŕtvych, hovorí: "."Film sa nakrúca v Bratislave a jej okolí. Okrem iného prináša nový pohľad do pekných architektonických stavieb. Proces jeho realizácie sa dá sledovať na instagramovom profile: @ostrymnozomfilmFilm Ostrým nožom produkuje spoločnosť nutprodukcia s.r.o. Jeho koproducentami sú Madness Productions s.r.o., Rozhlas a televízia Slovenska a nutprodukce s.r.o.. Finančne film podporili Audiovizuálny fond a Státní fond kinematografie. Na spolupráci sa podieľa HomeMedia production s.r.o.