Otvoria horský priechod Kremnické bane. Premávku spustia v novembri

Na archívnej snímke je uzatvorený horský priechod Kremnické Bane v smere od Turčianskych Teplíc Foto: TASR - Jana Vodnáková Foto: TASR - Jana Vodnáková

Kremnické Bane 22. augusta (TASR) - Horský priechod Kremnické Bane, ktorý je od leta minulého roka pre motoristov uzavretý, by mal byť sprejazdnený začiatkom novembra. Ako uviedla hovorkyňa Slovenskej správy ciest Lucia Karelová, práce na oprave cesty pokračujú podľa harmonogramu a premávka by mala byť spustená v zmluvnom termíne.podotkla Karelová.Cestu na hlavnom ťahu z Kremnice na Martin pri Kremnických Baniach podmyl prívalový dážď ešte 31. júla 2016. Škody spôsobili dopravné komplikácie. Na spomínanom úseku je cesta uzatvorená pre verejnú dopravu s výnimkou dopravnej obsluhy. Ostatná doprava je odklonená, na Martin sa vodiči osobných vozidiel dostanú cez obec Krahule. Nákladné vozidlá si to musia obísť cez Donovaly.