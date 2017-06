OZ KOVO nepovažuje novú kolektívnu zmluvu vo Volkswagene za úspech

Na snímke predseda Rady OZ KOVO Emil Machyna . Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 27. júna (TASR) – Nová kolektívna zmluva v automobilke Volkswagen Slovakia (VW SK) ponúka zamestnancom len 5,5-% navýšenie miezd ročne. Upozornil na to Odborový zväz (OZ) KOVO s tým, že hovoriť o úspechu je preto nadsadené. Zväz spochybňuje tiež dĺžku platnosti zmluvy.Najdlhšia kolektívna zmluva v histórii podniku bude platiť od 1. júna 2017 do 31. augusta 2019. K dohode medzi vedením firmy a Modernými odbormi Volkswagen (MOV) došlo v nedeľu 25. júna po šiestich dňoch ostrého štrajku.Predseda OZ KOVO Emil Machyna ocenil vôľu štrajkujúcich postaviť sa za svoje mzdy. Voči výsledku kolektívneho vyjednávania je však skeptický.konštatoval.Tabuľkové tarifné mzdy zamestnancov sa majú k 1. júnu 2017 zvýšiť o 4,7 %. Od začiatku budúceho roka majú potom stúpnuť o ďalších 4,7 % a od 1. novembra 2018 do 31. augusta 2019 o 4,1 %. Zamestnanci navyše dostanú jednorazovú odmenu 500 eur. Súčasťou kolektívnej zmluvy sú aj ďalšie benefity vrátane dvoch dní dovolenky nad rámec zákona.zhodnotil Machyna.Poukázal pritom na to, že napríklad v žilinskej Kii sa podarilo v tomto roku dohodnúť 8,8-% navýšenie pre výrobných zamestnancov z požadovaných 10 %, čo považuje za úspešný výsledok.dodal predseda OZ KOVO.Otázne je podľa neho aj to, či bol dobrý nápad uzatvárať kolektívnu zmluvu na také dlhé obdobie. „“ domnieva sa Machyna.Vo VW SK pôsobia už niekoľko mesiacov dve odborové organizácie – MOV a OZ KOVO, ktoré sa sporia o majetok pôvodnej odborovej organizácie. Mandát podpísať novú kolektívnu zmluvu získali MOV zastupujúce väčšinu zamestnancov podniku.