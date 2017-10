Ozbrojené sily Slovenska chcú do konca roka vyslať do Iraku 25 vojakov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. októbra (TASR) - Ozbrojené sily chcú ešte v tomto roku vyslať do Iraku do 25 vojakov. Nebudú sa podieľať na bojových operáciách ani na ich plánovaní. Pôjde o výcvikovú misiu, ich úlohou bude asistencia a poradenstvo pri budovaní kapacít irackých bezpečnostných síl. Vyplýva to z materiálu, ktorý Ministerstvo obrany (MO) SR predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania.vysvetlil minister obrany Peter Gajdoš (nominant SNS) s tým, že mandát je v súlade s uznesením vlády z mája tohto roka.povedala hovorkyňa MO SR Danka Capáková. Vyslanie musí ešte schváliť parlament, to je naplánované najskôr od 30. októbra 2017 v rozsahu jedného roka, ktoré však nemusí byť súvislé. Vysielanie bude podmienené výcvikovými etapami NATO Training Capability Building a úrovňou vycvičenosti inštruktorov ozbrojených síl Irackej republiky. Logistická podpora bude vyžadovať spoluprácu aj s ďalšími partnerskými krajinami.Pôsobenie Ozbrojených síl SR sa bude uskutočňovať v rámci výcvikových aktivít NATO so súhlasom Irackej republiky a vymedzenie jeho podmienok bude zabezpečené medzinárodnými zmluvami, respektíve medzinárodnými zmluvnými dokumentmi.Slovensko plánuje do Iraku poslať aj špeciálnu odmínovaciu techniku, pôjde o štyri kusy.