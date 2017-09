P. Baričák vydal cestopisnú knihu o Nepále

Pavol “Hirax“ Baričák. Foto: Walde Jánsky Pavol “Hirax“ Baričák. Foto: Walde Jánsky

Bratislava/Martin 11. septembra - V týchto dňoch sa na pulty kníhkupectiev dostáva nepálsky cestopis z pera a objektívu Pavla "Hiraxa" Baričáka. Martinský spisovateľ, vydavateľ, cestovateľ, hudobník a propagátor zdravého životného štýlu dal svojej novinke názov Nepál - cesta okolo Annapúrn, cesta do seba.Kniha obsahuje viac ako 400 farebných fotografií. Martinčan v nej popisuje svoje dvojtýždňové kráčanie okolo Annapúrn (množné číslo je správne, Annapúrn je šesť, nie je len jedna), cestu k jazeru Tilicho (4919 m), ako aj prekročenie najvyššie položeného priesmyku sveta Thorong La (5416 m). V publikácii nechýbajú ani pocity z pohybu v hlavnom meste Káthmandu, alebo v národnom parku Chitwan na juhu Nepálu."Nepálsky trek Annapurna Circuit je ako európska púť do Santiago de Compostela - očistný, liečivý, zastavujúci," uvádza autor k novej knižke, ktorá vyšla vo vydavateľstve HladoHlas. Na margo jeho v poradí šiesteho cestopisu Hirax dodáva: "V samotnom srdci Himalájí vám krása veľhôr a nedostatok kyslíka nedá až tak plnohodnotne dýchať, ale o to viac vám duša zaspieva blaženosťou. Už som bol v mnohých krajinách. Veľa som videl - biedy aj bohatstva, pýchy i pokory, od priepastí až po vrchy končiace sa v slnku. Boli podmanivo čarokrásne. Ak by som sa však spýtal srdca, či ich chce ešte raz vidieť, pri niektorých by odvetilo nie. Vyslovte však Nepál a ja som ochotný hneď zajtra odletieť. Nepál sa totiž pre mňa stal adresou na celý život."