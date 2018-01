P. Kažimír: Euroskupina je pripravená schváliť Grécku finančný balík

Na snímke minister financií SR Peter Kažimír (Smer-SD). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Brusel 22. januára (TASR) - Grécko si plnilo svoje úlohy a je zhoda poskytnúť tejto krajine ďalší balík finančnej pomoci. Uviedol minister financií SR Peter Kažimír po príchode na zasadnutie ministrov financií eurozóny (Euroskupina) v Bruseli.Kažimír pripomenul, že veľvyslanci krajín eurozóny už túto dohodu predpripravili a pondelňajšie zasadnutie Euroskupiny, ktorému po prvý raz predsedá jej nový šéf Mário Centeno, zrejme schváli ďalšiu finančnú pomoc pre Grécko.Spresnil, že ide o pomoc v hodnote takmer sedem miliárd eur, ktorá bude časovo rozložená do dvoch etáp - prvá väčšia tranža pôjde do Atén vo februári a ďalšia v marci.vysvetlil Kažimír.Na otázku, či už je Grécko z najhoršieho vonku, odpovedal, že to sa nedá konkretizovať, ale pripomenul, že Atény aj pod tlakom zvonku a na základe odporúčaní, ktoré nie vždy boli automaticky preberané gréckymi úradmi, urobili obrovský krok dopredu.opísal situáciu minister.Podľa jeho slov sa grécke reformy, ktoré v pondelok hodnotila Euroskupina, odrážajú na lepšom ekonomickom raste Grécka a na štruktúre tohto rastu.dodal v závere.