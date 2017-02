P.MIHÓK: Musíme zabrániť odlivu vzdelaných ľudí z východného Slovenska

Peter Mihók Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Malá Ida 17. februára (TASR) – Súkromných podnikateľov na východnom Slovensku najviac trápi odliv vzdelaných ľudí a zlá infraštruktúra. Skonštatoval to po dnešnom Valnom zhromaždení Košickej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (KRK SOPK), ktoré sa konalo v Malej Ide pri Košiciach, predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihók.Problémy, ktoré trápia podnikateľov na východnom Slovensku sú podľa jeho slov jednak spoločné so zvyškom Slovenska, ako však tvrdí, v Košickom a Prešovskom kraji sú to i špecifické problémy. Tie sa týkajú odtrhnutia tejto časti od celkového ekonomického života Slovenska.zdôraznil Mihók. Podľa jeho slov sa väčšina mladých a schopných ľudí ťažko vracia naspäť, a pretoJednou z prioritných tém dnešného stretnutia boli otázky rozvoja podnikateľského prostredia v regióne, trendov v slovenskej a svetovej ekonomike, ako aj duálne vzdelávanie.povedal Mihók s tým, že je potrebné v štátnom rozpočte začať každoročne vyčleňovať finančné prostriedky na odborné vzdelávanie.zdôvodnil predseda SOPK.Počas Valného zhromaždenia sa konali i voľby orgánov KRK SOPK na obdobie rokov 2017 až 2022, v rámci ktorých boli zvolení predseda, traja podpredsedovia a 11 členov predstavenstva. Novým predsedom predstavenstva KRK SOPK, ktorá má v súčasnosti 100 členov, sa stal Ladislav Drábik. Podnikatelia dnes podľa jeho slov hľadali cestu, ako zlepšiť vzájomnú komunikáciu a spoluprácu tak, aby sa im lepšie podnikalo.povedal.Riaditeľka KRK SOPK Agnesa Klimová uviedla, že aj v minulom roku zorganizovali niekoľko podujatí, ktoré pripravili v spolupráci s partnermi z regiónu, ako sú napríklad Úrad Košického samosprávneho kraja, mesto Košice, agentúra SARIO či kancelária AmCham Slovakia v Košiciach.dodala Klimová.