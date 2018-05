P. Pellegrini odcestoval na summit EÚ a západného Balkánu do Sofie

Na archívnej snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 16. mája (TASR) – Premiér Peter Pellegrini odcestoval v stredu na summit EÚ a západného Balkánu do bulharskej Sofie. Vrcholová schôdzka predstaviteľov členských krajín EÚ sa uskutoční vo štvrtok (17. mája).Predchádzať jej bude večera, kde budú lídri diskutovať o digitálnej dimenzii a inováciách, o vývoji obchodných vzťahov s USA s odkazom na americké obchodné opatrenia týkajúce sa ciel na európsku oceľ a hliník, o odstúpení USA od jadrovej dohody s Iránom či o migrácii.Organizátorom summitu je súčasná predsedajúca krajina v Rade EÚ Bulharsko. Zúčastnia sa ho poprední politickí predstavitelia z krajín EÚ, ako aj zo západného Balkánu. Podľa slovenského premiéra by mali lídri EÚ vyslať jasný signál, že Únia vidí budúcnosť uvedených krajín v EÚ.Témou summitu jez hľadiska dopravy, energetiky a digitálnej infraštruktúry, vzdelávania a ďalších aspektov.Na okraji summitu bude slovenský premiér bilaterálne rokovať aj s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Dohodnúť sa majú okrem iného na oficiálnej návšteve v Paríži. Pellegrini bude u neho hľadať taktiež spojenectvo v otázke rozpočtu pre poľnohospodárov.Bulharsko prevzalo od Estónska po prvý raz predsedníctvo v Rade EÚ 1. januára. Do EÚ spolu s Rumunskom vstúpilo 1. januára 2007. Krajina sa na začiatku predsedníctva zaviazala, že sa bude usilovať podnikať kroky, ktoré prispejú k bezpečnej, stabilnej a solidárnej Európe.