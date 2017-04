P. Pellegrini: V boji s korupciou je dôležité nestranné vyšetrovanie

Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. apríla (TASR) – V boji proti korupcii je dôležité to, aby mali kauzy garanciu nestranného vyšetrenia. Uviedol to dnes podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD) v reakcii na utorkový (18. 4.) pochod mladých ľudí proti korupcii v Bratislave.Pellegrini v diskusnej relácii TA3 V politike priznal, že vnímanie korupcie je momentálne jedným z vážnych problémov nielen na Slovensku, ale aj inde v Európe a považuje za dobré, že sa o nespokojnosti diskutuje. Podľa vlastných slov ho teší, že sa neprotestuje pre ekonomickú situáciu v krajine.“ konštatoval vicepremiér.V boji proti korupcii pre neho momentálne nestojí otázka tak, či minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) má alebo nemá zotrvať na svojom poste.„Pre mňa v rámci boja proti korupcii je dôležité to, aby kauzy, ktoré sa dostali na povrch, alebo ktoré sa ešte len objavia, mali garanciu nestranného vyšetrenia. Nemôžeme sa na každého policajta alebo štátneho úradníka pozerať s prezumpciou viny. Pre mňa je dôležité, aby sa vyšetrilo všetko to, čo sa má, ako sa má a čo najrýchlejšie,“ zdôraznil Pellegrini.Zatiaľ podľa neho nie sú na stole hromadné informácie, že by bolo policajtom bránené kauzy vyšetrovať.Protikorupčný pochod vníma tak, že má nabudiť a vyburcovať kompetentných ku konkrétnym krokom a opatreniam a každý člen vlády či zástupca samosprávy musí urobiť svoju robotu.domnieva sa Pellegrini.Pripomenul, že v štáte existujú tri piliere moci vrátane súdnej, na ktorú treba sústrediť pozornosť. „,“ uzavrel.Na tzv. Veľkom protikorupčnom pochode sa 18. apríla v Bratislave zúčastnili tisíce ľudí. Zorganizovali ho dvaja 18-roční stredoškoláci Karolína Farská a Dávid Straka. Tvrdia, že sú unavení z toho,Na tribúne rečnili okrem študentov aj herci, speváci a osobnosti verejného života.