P. Pollák: Kaliňákove opatrenia nevyriešia rómsku kriminalitu

Na snímke splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák. Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Bratislava 12. januára (TASR) - Opatrenia, ktorými chce minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) riešiť kriminalitu v rómskych osadách, nepomôžu. Možno ale potešia agresívnych násilníkov a prívržencov kotlebovcov. Myslí si to bývalý rómsky splnomocnenec Peter Pollák, ktorý je pohoršený zámerom ministra presadiť zákon o potláčaní kriminality v rómskych osadách.uviedol vo svojom stanovisku Pollák.Poukázal, že na riešenia má Kaliňák spolu so splnomocnencom vlády pre rómske komunity Ábelom Ravaszom (Most-Híd) 380 miliónov eur.poznamenal Pollák. Za dobré opatrenie považuje napríklad rómske občianske hliadky, ktoré ale podľa jeho slov po jeho odchode z úradu prestali fungovať.doplnil.Základom riešení je podľa Polláka vzdelávanie a to už od škôlky, výchova a prevencia kriminality. Zdôrazňuje potrebu hľadania riešení, čo ale vláda podľa neho nerobí.uviedol Pollák.Kaliňákove avizované opatrenia kritizuje aj Únia Rómov na Slovensku.vyhlásil František Tanko z únie, ktorú tiež podľa neho trápi, že rómske deti fetujú a páchajú trestnú činnosť. Represia to ale podľa neho nevyrieši. Pripomína, že za desiatky rokov išli na riešenie rómskej otázky milióny eur, ale nepomohlo to.uviedol.Únia podľa jeho slov ponúkala rezortu vnútra pomoc, chcela stretnutie s ministrom, ale nedošlo k nemu. Konkrétne riešenia Tanko nepovedal.Kaliňák s policajným prezidentom Tiborom Gašparom predstavili opatrenia, ktoré rezort plánuje v prípade rómskej kriminality. Mali by sa zvýšiť kompetencie policajtov, aby mohli zakročiť nielen pri páchaní trestnej činnosti alebo priestupku, ale aj pri narúšaní verejného poriadku. V pláne je vytvorenie integrovaných policajných oddelení s vyšším počtom policajtov, ktoré budú zodpovedné za situáciu v príslušnej osade.Zaviesť sa majú aj občianske hliadky, ktoré by dohliadali na bezpečnostnú situáciu v rómskych osadách. Minister tiež oznámil potrebu vedenia štatistických údajov o tzv. rómskej kriminalite. Rezort pripravuje aj integračné opatrenia, napr. vytvorenie sietí podporných pracovísk, ktoré dokážu riešiť sociálnu situáciu a výchovu detí, teda komunitných centier.