P. Žiga: Otázka nového ministra vnútra sa uzavrie cez víkend

Na snímke v popredí minister obrany SR Peter Gajdoš a v pozadí minister hospodárstva SR Peter Žiga počas rokovania 100. schôdze vlády Slovenskej republiky v piatok 20. apríla 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 20. apríla (TASR) - Otázku nového ministra vnútra by mala koaličná strana Smer-SD uzavrieť už tento víkend a verejnosť by sa meno mohla dozvedieť začiatkom budúceho týždňa. Novinárom to v piatok po rokovaní vlády povedal podpredseda Smeru-SD a minister hospodárstva Peter Žiga.Na otázku, či sú v hre medializované osoby, ako Denisa Saková, František Imrecze či Viktor Stromček, Žiga odpovedal, že sú to relevantné mená, ale skloňuje sa ich viacero. V rámci koalície sa však o tom ešte nerokovalo.vysvetlil Žiga.Ani podpredseda strany a vicepremiér pre investície a infomatizáciu Richard Raši nechcel hovoriť, akú má pri výbere nového ministra vnútra preferenciu.dodal.Smer-SD musí nájsť nového ministra vnútra po tom, ako z funkcie abdikoval Tomáš Drucker. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) už avizoval, že by to chcel vyriešiť do niekoľkých dní.