P.Žiga, P.Pellegrini a P.Kažimír rokovali s predstaviteľmi U.S. Steel

U.S. Steel Košice Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. februára (TASR ) – Minister hospodárstva Peter Žiga, podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini a minister financií Peter Kažimír (všetci Smer-SD) sa dnes stretli s predstaviteľmi U.S. Steel Košice. Ako ďalej informoval Žiga na svojom Facebooku, rokovali na základe spoločného memoranda, ktoré predpokladá, že sa budú pravidelne informovať o situácii a dianí v podniku.doplnil Žiga.Podľa medializovaných informácií americkí majitelia košických železiarní a čínska He Steel Group podpísali 26. januára 2017 v Pittsburghu memorandum o porozumení.uviedol hovorca košického U. S. Steelu Ján Bača.Medzi medializovanými záujemcami o kúpu bola napríklad aj česká spoločnosť Moravia Steel, za ktorou stoja slovenskí milionári na čele s Tomášom Chrenekom. Favoritom však bola práve He Steel, ktorá mala za akcie košickej továrne ponúkať až 1,4 miliardy eur.Prípadnému novému vlastníkovi košických železiarní musí podľa Žigu záležať nielen na fungovaní závodu, ale aj na ľuďoch, ktorí v ňom pracujú.dodal Žiga 1. februára.