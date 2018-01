Pacienti nemajú pre elektronizáciu zdravotníctva žiadne povinnosti

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. januára (TASR) – Pacienti nemajú pre spustenie elektronického zdravotníctva do ostrej prevádzky žiadne povinnosti. Pokiaľ nemajú elektronický občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID), môžu používať na svoju identifikáciu preukaz poistenca a rodné číslo.priblížil pre TASR šéf Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Peter Blaškovitš.Dovtedy bude podľa jeho slov treba vyriešiť preukazovanie starších občanov, ktorí majú občianske preukazy s neobmedzenou platnosťou. Ďalšou kategóriou sú deti do 15 rokov, ktoré nemajú občianske preukazy vôbec.avizoval Blaškovitš. Priblížil, že by sa mali vydávať v dvoch verziách. Prvá bude bez fotografie a bude platiť do 15. roku života dieťaťa. Druhá verzia bude s fotografiou, ktorú bude možné využiť pre deti aj na cestovanie v rámci Európskej únie.Pre využívanie služieb elektronického zdravotníctva sa pacienti nemusia nikde registrovať.povedal Blaškovitš s tým, že od januára sa z pohľadu pacientov nič nezmenilo. Kým si však pacient nevybaví elektronický občiansky preukaz, nebude môcť lekár-špecialista vstúpiť do jeho detailnej zdravotnej dokumentácie. Zapisovať do nej však môže.ozrejmil Blaškovitš.Pacienti budú mať po novom zdravotnú dokumentáciu vedenú elektronicky. Lekárske či prepúšťacie správy tak už v zapojených nemocniciach a ambulanciách povinne vydávať nemusia. Ak si však pacient želá mať papierovú podobu, lekár ju bude musieť vystaviť. Rovnako to je aj v prípade predpisov na lieky a zdravotnícke pomôcky.