Pacientom so sklerózou multiplex pomôže pohyb i vhodne zvolená strava

Bratislava 29. januára (TASR) - Život pacienta so sklerózou multiplex ovplyvňuje okrem predpísanej liečby i životný štýl. Ten treba viesť pri takomto ochorení zdravo a zodpovedne, upozornila neurologička Zuzana Dean."Zlé návyky do života pacienta nepatria," myslí si. Za veľké riziko pre sklerotikov označila fajčenie vrátane vodných fajok. Cigarety môžu podľa nej mierne až stredné neurologické poškodenie posunúť do štádia vážneho zdravotného postihnutia."Nadmerné pitie alkoholu má zase negatívny vplyv nielen na centrálny nervový systém, ale aj ďalšie orgány," uviedla Dean. Podceňovať netreba podľa nej ani stravu. "Mnohým sa môže stať, že ide o banalitu, zdravá strava však môže v liečebnom procese zohrávať kľúčovú úlohu," vysvetlila Dean. Fyzický stav zlepšuje pacientom i pohyb.Chápe, že "diéta určite nie je zázračným liekom, ktorý by dokázal ochorenie úplne vyliečiť, no svoj význam pre pacientov to predsa len má". Kľúčové sa podľa nej zdajú byť saturované tuky. "Diéta s ich nízkym obsahom sa javí ako najvhodnejšia nielen u pacientov so sklerózou multiplex, ale aj v prevencii aterosklerózy a onkologických ochorení. Dôležitý je aj príjem vlákniny, antioxidantov, vitamínov, zvlášť vitamínu D," vysvetlila.Nevyliečiteľnou sklerózou multiplex trpí na Slovensku približne 8000 ľudí. Postihuje viac ženy ako mužov, vzniká rozpadom obalu nervových buniek a vlákien. Možnosti liečby sú moderné, tá je zväčša farmakologická, veľmi dôležitá je aj rehabilitačná a logopedická starostlivosť.Ochorenie sa u väčšiny pacientov prejaví prvýkrát v dospelom veku medzi 20. a 40. rokom. K vzniku a progresii ochorenia prispievajú genetické predispozície, výskyt v rodine, pohlavie, vek či infekčná mononukleóza.Približne 50 percent pacientov žije s chorobou 30 rokov či dlhšie a asi tretina pacientov má pomalý a dobrý priebeh ochorenia. V približne troch až piatich percentách ide o ťažké priebehy, ktoré sa počas prvých piatich rokov od začiatku ochorenia končia smrteľne. Preto je dôležitá včasná diagnostika tohto ochorenia.