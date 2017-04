Pápež František pricestoval do Káhiry, v meste posilnili bezpečnosť

Pápež František. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Káhira 28. apríla (TASR) - Pápež František pricestoval dnes na dvojdňovú návštevu Egypta.V káhirskej štvrti Zamálik vybudovanej v koloniálnom štýle, ktorá leží v centre mesta na ostrove na rieke Níl, panujú najprísnejšie bezpečnostné opatrenia. Pápež totiž prespí v jednom z tamojších hotelov. Polícia vyprázdnila rušné cesty od áut a zablokovala ulice, kadiaľ bude prechádzať pápežská kolóna.V egyptskej 18-miliónovej metropole platia pri príležitosti návštevy pápeža Františka najprísnejšie bezpečnostné opatrenia, v uliciach je posilnená prítomnosť vojakov a policajtov.Mesto zdobia uvítacie transparenty s mottom pápežovej cesty - "Mierový pápež v mierovom Egypte". Na túto mierovú cestu sa vydal v čase rastúcich útokov extrémistov proti kresťanom žijúcim v tejto severoafrickej krajine.František ešte v utorok prostredníctvom videoposolstva Egypťanom odkázal, že do Káhiry prichádza ako priateľ a "". Pápež dúfa, že táto púť bude "objatím útechy a povzbudenia pre všetkých kresťanov na Blízkom východe".Pápež František vystúpi na medzinárodnej mierovej konferencii, ktorú v hlavnom sídle sunnitskej islamskej teológie, mešite pri káhirskej univerzite al-Azhar, hostí jej veľký imám Ahmad Tajjib.Na konferencii by sa mali zúčastniť aj pápež koptskej pravoslávnej cirkvi Tawadros II. (Teodor II.) a duchovný vodca pravoslávneho sveta, ekumenický konštantínopolský patriarcha Vartholomeos I. (Bartolomej I.).Pápež František sa má tiež stretnúť s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím. V sobotu má na programe rozhovory s duchovnými predstaviteľmi egyptskej katolíckej cirkvi. Na leteckej základni na predmestí Káhiry odslúži omšu.Pápež František prichádza do Egypta po dvoch útokoch moslimských extrémistov na kresťanské kostoly počas veľkonočnej Kvetnej nedele.František je druhým katolíckym pápežom, ktorý pricestoval do Egypta. V roku 2000 to bol pápež Ján Pavol II.