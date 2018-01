Pápež František pricestoval do Peru: Navštívi povodie Amazonky

Na snímke pápež František na návšteve v Peru Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lima 19. januára (TASR) - Pápež František pokračuje vo svojej ceste po Latinskej Amerike štvordňovou návštevou Peru, kde má okrem iného na programe stretnutie s domorodými obyvateľmi amazonského regiónu. Informovala o tom v piatok agentúra DPA s tým, že pobyt pápeža v krajine budú zrejme sprevádzať protesty proti prípadom sexuálneho zneužívania detí katolíckymi duchovnými.Na letisku v peruánskej metropole Lima 81-ročného Argentínčana vo štvrtok popoludní miestneho času privítal prezident Pablo Kuczynski.Vo štvrtok na poludnie sa pred katedrálou v Lime konala malá demonštrácia. Desať polonahých žien tam protestovalo proti prítomnosti pápeža v krajine a obvinili ho z ochraňovania pedofilov.Pápež pricestoval do Peru zo susedného Čile, kde zožal kritiku za prítomnosť biskupa Juana Barrosa na omši, ktorú slúžil. Barros, ktorého František vymenoval v roku 2015 za biskupa, mal blízko k čílskemu najznámejšiemu pedofilnému kňazovi Fernandovi Karadimovi. Toho Vatikán uznal v roku 2011 za vinného z desaťročia trvajúceho zneužívania desiatok detí.Pápež má v Peru v piatok na programe stretnutie s prezidentom Kuczynskim, ktorého rozhodnutie omilostiť bývalého peruánskeho diktátora Alberta Fujimoriho vyvolalo v decembri celoštátne protesty.Hlava katolíckej cirkvi podnikne aj výlet do mesta Puerto Maldonado v povodí Amazonky v Amazonskom pralese. Pápeža by tam malo privítať okolo 1500 predstaviteľov domorodých komunít. Očakáva sa, že ho požiadajú o podporu v boji proti odlesňovaniu a znečisťovaniu, pričom ho poprosia, aby im pomohol pri žiadaní väčšej štátnej podpory v oblasti zdravia, vzdelávania a bývania.