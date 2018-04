Pápež o chorom britskom batoľati: Jedine Boh rozhoduje o živote

Na archívnej snímke pápež František. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vatikán 18. apríla (TASR) - Pápež František prijal v stredu Toma Evansa, otca 23-ročného nevyliečiteľne chorého britského chlapca, v ktorého prípade britské súdy rozhodli o odpojení od prístrojov. Súkromná audiencia sa uskutočnila dopoludnia v pápežskej rezidencii, v Dome sv. Marty.Otec dieťaťa trpiaceho presne neurčenou neurologickou poruchou pred pápežom povedal, že Alfie jea prosil pápeža, aby mu poskytli azyl a hospitalizovali vo Vatikánom spravovanej Pediatrickej nemocnici Dieťaťa Ježiša, informoval Vatikánsky rozhlas.Tom Evans a 19-ročná matka dieťaťa, Kate Jamesová, bojujú s liverpoolskou nemocnicou a anglickými súdmi o zachovanie podpory funkcie životne dôležitých orgánov. Lekári totiž tvrdia, že pre dieťa, ktoré trpínemôžu nič urobiť.Chlapčekov otec pred pápežom uviedol, že nerozumie,Vyslovil predpoklad, že príčinou je chlapcovo postihnutie a možno i snahy Británie legalizovať eutanáziu.dodal Evans.Pápež neskôr, na generálnej audiencii, prítomných vyzval na tichú modlitbu za Alfieho. Vo svojom príhovore pápež povedal, že jediným, kto môže život dať a brať, je Boh.zdôraznil pápež.Pápež Alfieho rodičov už tento týždeň raz podporil, keď im adresoval svoj tweet. Vyjadril v ňom nádej, že bude možné vykonať všetko potrebné pre ďalšie súcitné sprevádzanie malého Alfieho Evansa a že hlboké utrpenie jeho rodičov bude môcť byť vypočuté. Modlím sa za Alfieho, za jeho rodinu a všetkých zainteresovaných.Chlapček trpí degeneratívnou neurologickou poruchou neznámeho pôvodu a je v polovegetatívnom stave. Lekárom sa nepodarilo stanoviť presnú diagnózu, ale dospeli k záveru, že udržiavať dieťa ďalej pri živote na prístrojoch v danej situácii nemá zmysel. Mozog dieťaťa je údajne natoľko poškodený, že nie je šanca na uzdravenie alebo zlepšenie stavu. Súdy nariadili zastaviť liečbu a odpojiť dieťa od život podporujúcich prístrojov. Stanovisko súdov potvrdil aj odvolací súd, ktorý sa stotožnil s názorom, že preprava Alfieho do Ríma by bola nesprávna a márna.Pápež František sa v nedeľu modlil za Alfieho a ďalších pacientov, ktorí trpia rôznymi vážnymi ochoreniami. Bol to už druhý prípad za necelý rok, čo vyjadril názor na liečbu smrteľne chorého britského dieťaťa.Vlani v júli sa pápež vyjadril v prospech Charlieho Garda, ktorý zomrel na zriedkavú genetickú chorobu po tom, čo sa jeho rodičia snažili dosiahnuť liečbu mimo Británie.V odvolaní proti verdiktom nižšieho súdu Alfieho rodičia Tom Evans a Kate Jamesová argumentovali, že u ich syna sa v posledných týždňoch prejavilo zlepšenie. Avšak lekári tvrdia, že jeho mozog je už narušený a jeho zdravotný stav nezvratný.