Pápež pricestoval na Svetovú radu cirkví do Ženevy

Švajčiarsky prezident Alain Berset (vpravo) víta pápeža Františka po jeho prílete na medzinárodnom letisku v Ženeve 21. júna 2018. Pápež František absolvuje jednodňovú návštevu švajčiarskej Ženevy, kde sa zúčastní na zasadnutí Svetovej rady cirkví. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 21. júna (TASR) - Pápež František pricestoval vo štvrtok do švajčiarskej Ženevy, jedného z prvých miest sveta, ktoré prijalo protestantskú reformáciu cirkvi. Pápež sa tu v rámci svojej jednodňovej návštevy zúčastní na podujatí Svetovej rady cirkví (SRC), informuje agentúra AP.Súčasťou jeho pobytu je i slávnostný obed s predstaviteľmi SRC a ekumenická omša, ktorú odslúži v kongresovom stredisku Palexpo pre 40.000 ľudí. Ide o pápežovu 23. zahraničnú cestu. Do tejto alpskej krajiny zavítali aj jeho predchodcovia - Pavol VI. v roku 1969 a Ján Pavol II. v rokoch 1982, 1984, 1985 a 2004.Na letisku v Ženeve, známej ako, ho privítal švajčiarsky prezident Alain Berset a ďalší vládni predstavitelia. František vyzval na úzku spoluprácu kresťanov pri humanitárnych projektoch.Svetová rada cirkví je združením 350 náboženských denominácií, ktoré sa usiluje presadiť jednotu kresťanskej viery. Súčasťou SRC sú pravoslávna, anglikánska či protestantská cirkev, nie však katolícka.Vatikán začiatkom mesiaca znemožnil nemeckým biskupom publikovať dokument, ktorý by umožnil protestantom zosobášeným s katolíkmi prijímať katolícku eucharistiu.