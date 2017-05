Pápež sa modlil za obete útokov v Británii a Egypte

Pápež František, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vatikán 28. mája (TASR) - Pápež František dnes opäť vyjadril solidaritu s koptskými kresťanmi v Egypte, ktorých komunita sa v piatok opäť stala terčom útoku islamistov. Ľudí zhromaždených dnes na Námestí sv. Petra pápež vyzval, aby sa modlili aj za obete pondelkového útoku v britskom Manchestri, kde zahynulo 22 ľudí vrátane detí a tínedžerov.Piatkový útok na autobus s koptskými pútnikmi smerujúcimi na púť do kláštora v púštnej oblasti na juhu Egypta označil dnes pápež za ďalší akt "zúrivého násilia" ako trestu za to, že sa kopti odmietli vzdať svojej kresťanskej viery.František sa preto modlil za "obrátenie sŕdc násilníkov" a pokoj pre duše mučeníkov, za ktorých koptov označil.Už v sobotu v Janove pápež v súvislosti s útokom na egyptských koptov upozornil, že v súčasnosti je na svete viac kresťanských mučeníkov, než tomu bolo v raných dobách kresťanstva.Pápež dnes vyzval aj na modlitby za obete pondelkového útoku v Manchestri, pričom odsúdil, že tam vyhasli životy toľkých mladých ľudí. František ubezpečil, že je v modlitbách s pozostalými i všetkými, ktorí oplakávajú obete tohto útoku.K zodpovednosti za oba útoky sa prihlásila džihádistická organizácia Islamský štát (IS). Útok v Egypte si vyžiadal 29 obetí na životoch, v Manchestri zahynulo 22 ľudí. Ďalšie desiatky ľudí pri útokoch utrpeli zranenia.