Parížsky strelec mal pri sebe odkaz obraňujúci Islamský štát

Parížsky prokurátor Francois Molins. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 21. apríla (TASR) - Parížsky prokurátor Francois Molins dnes na tlačovej konferencii oznámil, že útočník na bulvári Champs-Élysées v centre Paríža mal vo štvrtok pri sebe rukou písaný odkaz obraňujúci extrémistickú organizáciu Islamský štát (IS), keď spustil streľbu do policajtov.Prokurátor pre boj proti terorizmu Molins uviedol, že odkaz očividne vypadol útočníkovi Karimovi Cheurfimu z vrecka. Tento 39-ročný muž mal už záznamy v registri trestov.Molins povedal, že odkaz vychvaľoval IS a obsahoval aj adresy bezpečnostných lokalít.Islamský štát sa prihlásil k štvrtkovému útoku na známej parížskej triede Champs-Élysées, pri ktorom bol zastrelený policajt. Cheurfiho zastrelili iní policajti, keď reagovali na jeho paľbu.Molins uviedol, že Cheurfi má dlhý záznam v registri trestov, predovšetkým pokus o útok na policajta v minulosti.Prokurátor na tlačovej konferencii vyhlásil, že Cheurfiho zatkli už vo februári, ale neskôr ho prepustili pre nedostatok dôkazov o tom, že predstavuje hrozbu.