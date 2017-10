Parlamentný výbor neodporučil postaviť brazílskeho prezidenta pred súd

Michel Temer Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sao Paulo 19. októbra (TASR) - Brazílsky prezident Michel Temer prežil v stredu prvé hlasovanie poslancov v kauze, ktorá by sa mohla skončiť na súde, informovala agentúra AP.Výbor dolnej komory parlamentu pre ústavu a spravodlivosť prijal odporúčanie nepostaviť Temera pred súd pre obvinenia z bránenia výkonu spravodlivosti a vedenia zločineckej organizácie. Odporúčanie podporilo 39 poslancov, proti bolo 26.Odporúčaním výboru sa bude na budúci týždeň zaoberať 513-členná dolná komora parlamentu. Ak by sa dve tretiny poslancov stotožnili s obvineniami voči Temerovi, pozastavili by mu výkon funkcie a čakal by ho súd. Ak by prežil hlasovanie v parlamente, pred súd by sa mohol dostať v roku 2019, keď sa mu skončí funkčné obdobie.Temer zaslal v utorok poslancom list, že v ktorom píše, že sa stal obeťou sprisahania zo strany svojich politických rivalov a bývalého generálneho prokurátora Rodriga Janota.Práve Janot v polovici septembra vzniesol voči prezidentovi nové obvinenia. Týkajú sa údajných nelegálnych finančných fondov, ktoré mala Temerova konzervatívna strana dlhé roky využívať na upevňovanie svojho politického vplyvu. Celkovo malo ísť o približne 190 miliónov dolárov získaných v podobe úplatkov. Na čelektorá sa venovala tejto nezákonnej činnosti, mal byť samotný Temer. Prokurátor ho okrem toho obvinil z toho, že sa pokúšal umlčať potenciálnych svedkov rôznorodých machinácií finančnými darmi.Janot ešte koncom júna obvinil prezidenta z korupcie. Temer sa tak stal prvým úradujúcim prezidentom tejto juhoamerickej krajiny, ktorého oficiálne obvinili z korupcie. Podľa generálnej prokuratúry totiž prijal úplatok od vlastníkov brazílskeho mäsospracovateľského koncernu JBS. Dolná komora brazílskeho parlamentu však začiatkom augusta odmietla návrh, na základe ktorého sa mal postaviť pred súd.Janota v septembri vystriedala v úrade Raquel Dodgeová, ktorú navrhol do funkcie Temer. Dodgeová sľúbila, že boj proti organizovanému zločinu bude jej najvyššou prioritou.