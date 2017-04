Parov Stelar vydáva nový album, zahrá z neho aj v Bratislave

V rámci turné The Burning Spider Tourprivezie nové skladby, osvedčené hity a najväčšiu show v kariére. Vstupenky na bratislavský koncert sú v predaji exkluzívne v sieti Ticketportal.

„Nehorí len sám pavúk, v plameňoch je celá sieť: poháňaný pevnou vôľou oslobodiť sa z pavučín očakávaní a inšpirovaný kreatívnym plameňom ohňa, Parov Stelar odkrýva nečakanú stránku svojej hudobnej tvorby a otvára novú kapitolu svojho originálneho zvuku založeného na samploch z celej histórie hudby.“ Tieto slová sprevádzajú vydanie očakávanej novinky. Jedinečný a charakteristický zvuk Parov Stelar zostáva, menia sa len zdroje vplyvu a inšpirácie. Bol to práve swing, ktorý Parov Stelara vystrelil na piedestál svetovej hviezdy. Aktuálne v jeho tvorbe cítiť vplyv blues a jazzu, na albume stelesnených Muddy Watersom, Lightnin‘ Hopkinsom a spevákom Anduze. Na The Burning Spider nechýbajú ani klasické tracky s poriadnou porciou swingu. „Hoci sa môže zdať, že sa posúvame obrími krokmi vpred, nikdy netreba zabudnúť na korene, z ktorých sme vyrástli. Swing navždy zostane pevnou a veľkou súčasťou toho, čo Parov Stelar je,“ zhodnotil svoj aktuálny hudobný posun sám Marcus Füreder, otec projektu Parov Stelar.

Parov Stelar – The Burning Spider feat. Lightnin‘ Hopkins

MarcusFürederjerakúsky DJ, hudobník a producent v hudobnom svete známy pod značkou Parov Stelar. Rodák z Linzu je považovaný za zakladateľa elektroswingu - hudobného žánru, ktorý ovládol nielen klubovú scénu, ale aj hudobné festivaly po celom svete. S viac ako miliónom fanúšikov na sociálnej sieti Facebooka viac ako 100 miliónmi pozretí na Youtube sa radí nielen medzi najpopulárnejších Rakúšanov, ale patrí k aj absolútnej hudobnej špičke v celosvetovom meradle. V piatok 21. apríla 2017 vydáva Parov Stelar novýalbumThe BurningSpider.Bratislava tak zažije 12. mája nielen najväčšie hity, ale aj celkom nové skladby.

Vstupenky Parov Stelar v Bratislave: https://www.ticketportal.sk/Event/PAROV_STELAR

Album-Tracklisting:

01. THE BURNING SPIDER ft. Lightnin Hopkins

02. STEP TWO ft. Lilja Bloom

03. SOUL FEVER BLUES ft. Muddy Waters

04. EVERYTHING OF MY HEART

05. MY MAN ft. Lightnin Hopkins

06. ALL GROWN UP ft. Anduze

07. MAMA TALKING ft. Stuff Smith

08. STATE OF THE UNION ft. Anduze

09. BEAUTY MARK ft. Anduze

Electro Swing Special:

10. CUBA LIBRE ft. Mildred Bailey

11. BLACK COFFEE

12. THE RIDE