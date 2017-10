Pátrajú po nezvestnej Vanesse Nemčekovej z Ľudovítova

Novozámockí kriminalisti pátrajú po nezvestnej 17-ročnej Vanesse Nemčekovej. Foto: FOTO TASR - KR PZ v Nitre Novozámockí kriminalisti pátrajú po nezvestnej 17-ročnej Vanesse Nemčekovej. Foto: FOTO TASR - KR PZ v Nitre

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nové Zámky 5. októbra (TASR) - Novozámockí kriminalisti pátrajú po nezvestnej 17-ročnej Vanesse Nemčekovej. Ako TASR informovala nitrianska krajská policajná hovorkyňa Božena Bruchterová, nezvestná je umiestnená v zariadení Komunita Ľudovítov v okrese Nové Zámky, odkiaľ v pondelok 2. októbra večer ušla na neznáme miesto.Policajti preverili miesta, kde by sa mladistvá mohla nachádzať, z doterajšieho preverovania vyplynulo, že dievča odišlo pravdepodobne do Bratislavy. "Nezvestná je 165 centimetrov vysoká, štíhlej postavy, má dlhé blond vlasy a hnedé oči. V čase odchodu mala na sebe oblečené čierne rifle, zelenú bundu s kožušinou okolo kapucne ružovej farby, čierne tenisky s oranžovou šnúrkou," povedala Bruchterová."Akékoľvek informácie o pohybe alebo pobyte mladistvej, 17-ročnej dievčiny, ktoré by polícii pomohli pri pátraní, je možné oznámiť na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo na bezplatnom čísle 158," dodala nitrianska krajská policajná hovorkyňa.