Patrónom 14.ročníka festivalu Nová dráma je dramatik Schimmelpfennig

Na snímke zľava riaditeľka festivalu Vladislava Fekete, riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného strediska Vladimír Grežo, herečka a čestná riaditeľka festivalu Zuzana Kronerová, dramaturgička festivalu Martina Mašlárová a člen medzinárodnej konferencie Ján Tomandl počas tlačovej konferencie k pripravovanému divadelnému festivalu Nová dráma/New drama 2. mája 2018 v Bratislave. Foto: TASR Jakub Kotian

Na snímke členka dramaturgickej rady festivalu Martina Mašlárová počas tlačovej konferencie k pripravovanému divadelnému festivalu Nová dráma/New drama 2. mája 2018 v Bratislave. Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 2. mája - Desať inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej drámy zabojuje o ceny na festivale Nová dráma/New Drama 2018. Podujatie sa uskutoční od 14. do 19. mája v bratislavských divadlách. Patrónom divadelného festivalu je nemecký dramatik Roland Schimmelpfennig, sekcia Focus bude zameraná na divadlo a drámu z Chorvátska. Novinkou 14. ročníka je aj nesúťažná programová sekcia Nájdená budúcnosť, ktorá prezentuje projekty tvorcov najmladšej generácie. "Chceme poukázať na mladých režisérov a režisérky, performerov, o ktorých sme presvedčení, že v budúcnosti budú prepisovať dejiny slovenského divadla," uviedla v stredu na tlačovej konferencii Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu a festivalu Nová dráma, ktorý uvíta vyše 60 hostí zo zahraničia.V súťažnom programe figuruje Činohra SND s hrou Elity, performancia Hra na budúcnosť_Subjective Future autorky Petry Fornayovej, Divadlo Astorka Korzo '90 s inscenáciou Lásky jednej plavovlásky, Divadlo A. Bagara v Nitre uvedie hru Ľudia, miesta a veci, Mestské divadlo Žilina titul Neznesiteľne dlhé objatia, Divadlo Petra Mankoveckého sa predstaví s hrou Oedipus Rex, OZ per. ART s hrou Pľúca, GAFFA oz s inscenáciou Pomaly plynúce dni, Divadlo Stoka s hrou Postfaktótum a Debris Company s WOW!.V sekcii Focus 2018 zameranej na chorvátske divadlo a drámu sa predstaví HKD Teatar Rijeka s inscenáciou režiséra Olivera Frljića Aleksandra Zec. Theory Event ponúkne prednášku Darka Lukića aj teatrologičky Željky Turčinović a prezentáciu divadelnej hry Tri zimy za účasti autorky Teny Štivičić.Patrónom 14. ročníka festivalu bude nemecký dramatik Roland Schimmelpfennig. "Neexistuje divadlo vo svete, ktoré by ho neinscenovalo, bude otvárať festival, dokonca zostane päť dní, lebo ho zaujal program," informovala Fekete o autorovi, ktorý tiež uvedie svoj masterclass a zúčastní sa na prezentácii zborníka svojich hier v slovenčine.Aj tohto roku bude súčasťou festivalu medzinárodná konferencia, ktorá s témou Divadlo v konfliktných zónach bude pre Slovensko prvým pokusom analyzovať možnosti a vplyvy divadla v bojových oblastiach. Svoje príspevky budú prezentovať napríklad ugandská pedagogička, divadelná teoretička a režisérka Jessica Kaahwa, iránsky režisér a spisovateľ Mehrdad Rayani-Makhsous či sudánsky režisér a herec, ambasádor UNESCO pre konfliktné zóny Ali Mahdi Nouri. "Veľmi ma zaujalo, že sa Nová dráma venuje konfliktným zónam, žiaľ v mnohých kútoch sveta zúri vojna, poslaním divadla je toto reflektovať," uviedla čestná riaditeľka festivalu Zuzana Kronerová. "Žijeme v krušných časoch, všetci pociťujeme istú nervozitu, čo sa okolo nás deje, a vieme, že divadlo bolo odjakživa silným politickým hlasom, jasne a konkrétne vedelo pomenovať dobu, kriticky ju reflektovať," podčiarkla Fekete tému konferencie, ktorá sa koná pod záštitou Medzinárodného divadelného inštitútu ITI.Tradične je vo festivalovom programe Trojboj - finále súťaže pôvodných dramatických textov Dráma 2017. Ponúkne ochutnávku najnovšej drámy a náznakov jej javiskového spracovania v podobe inscenovaného čítania. V rámci diskusie s dramatikmi vystúpi chorvátska prekladateľka Nikolina Židek.Predstavenia sa odohrajú v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava, SND a Divadle Astorka Korzo '90. Taktiež sa budú konať v A4 - priestore súčasnej kultúry, Divadle Stoka, Divadle Lab, Moyzesovej sieni UK a Novej Cvernovke. Vstup na akcie sprievodného programu je zdarma. Viac informácii nájdu záujemcovia na www.novadrama.sk.