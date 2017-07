PEKLO V IZRAELI: Vo viacerých oblastiach namerali až 47 stupňov Celzia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Jeruzalem 3. júla (TASR) - Horúčavy, ktoré možno aj na Blízkom východe považovať za extrémne, namerali dnes vo viacerých lokalitách Izraela, tak napríklad v údolí rieky Jordán, pri Mŕtvom mori či južne od neho v púšti Arava. Vyplýva to z informácií internetového vydania denníka Jediot Achronot, podľa ktorých tam ortuť teplomerov vystúpila až na hodnoty 47 stupňov Celzia.Meteorológovia súčasne upozornili, že aj keď hodnoty namerané v Tel Avive a na pobreží Stredozemného mora neprevyšujú 32-33 stupňov Celzia, vysoká vlhkosť vzduchu tam znamená, že ich občania vnímajú ako vyššie.Izraelská armáda v reakcii na vlnu horúčav prerušila všetky cvičenia, jestvovali totiž obavy z úpalu, ale aj dehydratácie vojakov.Miestne úrady vyzvali občanov, aby si na vôbec prvý koncert americkej speváčky Britney Spearsovej v židovskom štáte, ktorý sa začne dnes ešte pred západom slnka, nezabudli vziať pokrývky hlavy a dostatok vody. Mali by sa chrániť aj primeraným krémom na opaľovanie. Na koncerte bude značný počet zdravotníkov pripravených pomôcť divákom, ktorých by postihla náhla nevoľnosť.V Safari Parku v Ramat Gane prispôsobili ošetrovatelia menu pre levov extrémnym horúčavám, a to v podobe zaradenia mrazených kurčiat do ponuky, informoval server ynet.