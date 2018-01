Pellegrini: SR musela prejsť komplikovanou cestou, aby sa jej darilo

Na archívnej snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Cigeľ 20. januára (TASR) - Žijeme pokojné a dobré časy. Slovensku sa darí a patrí medzi 30 najlepších krajín na život podľa svetového hodnotenia, ale aby tomu tak dnes bolo, prešli sme naozaj komplikovanou a tŕnistou cestou. Povedal to v sobotu v Cigli (okres Prievidza) podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini pri príležitosti 43. ročníka Pochodu vďaky SNP.zdôraznil vicepremiér.Slovensko je podľa neho posiate tisíckami hrobov tých, ktorí padli v boji za našu slobodu, je posiate tisíckami hrobov nevinných mužov, žien a detí, ktorých zavraždili fašisti počas druhej svetovej vojny a Slovenského národného povstania.podotkol.Pellegrini ďalej vysvetlil, že nesmieme dopustiť, aby sa v dnešnej dobe do našich životov plazivo dostala zvrátená ideológia.uzavrel.Pochod vďaky SNP je spomienkou na udalosti z 13. januára 1945, keď obec prepadlo gestapo a odvlieklo vyše 100 mužov na vypočúvanie do Prievidze, bol tu partizánsky oddiel MAJOR, ktorý operoval vo Vtáčniku, kde teraz vlastne prechádzajú pešie aj lyžiarske trasy pochodu, pripomenul starosta Cigľa a predseda organizačného výboru Štefan Mjartan.Minulý rok sa na podujatí zúčastnilo 2157 registrovaných účastníkov.dodal Mjartan.Organizáciu podujatia zabezpečujú Cigeľčania a Handlovčania v spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, Trenčianskym samosprávnym krajom a Regionálnou radou Klubu slovenských turistov.