Pellegrini: Záujem Slovákov o Omán rastie, pomohlo by letecké spojenie

Maskat 16. októbra (TASR) - Záujem Slovákov aj ľudí z okolitých krajín o cesty do Ománu rastie. Možno by preto bolo dobré rozmýšľať o lepšom, priamom leteckom prepojení Slovenska s touto krajinou. Počas svojej aktuálnej pracovnej návštevy Ománu to uviedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini.priblížil vicepremiér. Zároveň by to podľa neho mohlo pomôcť prilákať turistov aj v opačnom smere.doplnil Pellegrini.Zaujímavé rokovania očakáva aj s predstaviteľmi ománskeho štátneho investičného fondu State General Reserve Fund, ktoré ho počas cesty v tejto krajine ešte len čaká. Fond podľa neho disponuje značnou sumou peňazí a investuje po celom svete.dodal Pellegrini.