Peniaze z eurofondov sú dostatočne silným lepidlom, aby udržali koalíciu pokope, tvrdí Remišová

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 25. augusta - Po mesiaci škriepok sme sa dozvedeli, že peniaze z eurofondov sú dostatočne silným lepidlom, aby udržali pokope aj takú koalíciu, ktorej lídri nevedia spolu normálne komunikovať.V stanovisku na piatkové vyhlásenia koaličných lídrov Roberta Fica (Smer-SD), Bélu Bugára (Most-Híd) a Andreja Danka (SNS) to uviedla za hnutie OĽANO-NOVA Veronika Remišová. Podľa nej namiesto riešenia problémov Slovenska sa koalícia mesiac škriepila o malichernostiach.Hnutie OĽANO takýto typ politiky dôrazne odmieta. „Slovensko si zaslúži lepšiu a zodpovednejšiu vládu. Naše hnutie bude tejto vláde naďalej pozerať na prsty a v parlamente presadzovať naše priority v oblasti podpory pre rodiny, boja proti korupcii, zlepšenia v oblasti školstva a zdravotníctva," uvádza Remišová. Obáva sa však, že ďalšia koaličná kríza alebo škandál na seba nenechajú dlho čakať.Koaličné strany sa v piatok dohodli na vytvorení pracovnej skupiny, ktorá bude robiť na vytvorení dodatku ku Koaličnej zmluve. Oznámil to po rokovaní dnešnej Koaličnej rady premiér Robert Fico (Smer-SD), podľa ktorého bolo rokovanie dlhé, vážne, konštruktívne aj dobré. Do pracovnej skupiny dá každá strana, Smer-SD, Most-Híd aj SNS, jedného človeka a spoločne vytvoria dodatok.Fico zdôraznil, že vládna koalícia má eminentný záujem na tom, aby 1. septembra urobila všetky podujatia k oslavám 25. výročia prijatia Ústavy SR v duchu spolupráce koaličných strán. Premiér zopakoval, že súčasná vláda nemá alternatívu. "Musíme sa viacej chápať, ale o tom sú koalície. Slovensko je krajina, kde budú vládnuť koaličné vlády," dodal.