Pentagon: IS sa pripravuje na pád svojho hlavného mesta v Sýrii

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington, 18. februára (TASR) - Americká vláda má indície, že teroristická organizácia Islamský štát (IS) sa pripravuje na stratu svojho de facto hlavného mesta Rakka v Sýrii. Uviedol to v piatok hovorca Pentagónu Jeff Davis.Podľa Davisa sa v administratívnej štruktúre IS v Rakke začínajú objavovať prvé trhliny ai vyššie postavení velitelia organizácie začínajú utekať na východ popri severnom brehu rieky Eufrat, smerom na Deir el-Zour. Tieto presuny nazvala organizovaným ústupom.Sýrski arabskí a kurdskí bojovníci, ktorí bojujú v kampani ako spojenci Ameriky, sa začínajú postupne blížiť k Rakke a odrezávajú IS únikové ako i zásobovacie cesty zo severu a západu.Vláda prezidenta Donalda Trumpa hľadá spôsoby, ako urýchliť vojenskú kampaň proti Islamskému štátu v Sýrii a Iraku.