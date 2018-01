Pes niekoľko týždňov strážil svoju mŕtvu majiteľku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 6. januára - Dlhé týždne po smrti svojej majiteľky strážil jej telo na smrť vyhladovaný pes.Mŕtvu šesťdesiatročnú ženu ležiacu na posteli a vedľa nej ležiacu deväťročnú fenku havajského psíka objavili záchranári v jednom z bytov v Budapešti. Privolali ich tam susedia, ktorým začalo byť podozrivé, že ženu už veľmi dlho nevideli.Podľa ochrancov zvierat, ktorí dostali psíka do starostlivosti, zvieraťu zostávalo maximálne niekoľko dní života, a ak by ho neobjavili, zomrelo by od hladu. Britská BBC píše, že keď zoslabnuté zviera odvážali z bytu jej majiteľky, vzpieralo sa a nechcelo sa pohnúť od jej postele.