SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 2. februára - Slovenský spevák Peter Cmorik chystá po nedávno vydanom EP Životom i nový radový album. Na ten by chcel zaradiť aspoň desať skladieb, pričom každú z nich predstaví ešte pred samotným vydaním albumu na niektorom z dvoch pripravovaných EP.„Po EP životom budú ešte ďalšie dve EP-čká, na každé zaradím tak tri alebo štyri pesničky a tieto EP-čká potom spojím do albumu,“ prezradil v rozhovore pre agentúru SITA. „Momentálne máme rozpracované štyri pesničky a nejaké ešte dopíšem. Akurát som zložil jednu, ktorá sa mi zatiaľ veľmi páči, tak uvidíme, či sa mi bude páčiť aj o pár dní. To je ďalšia vec, že človek niečo nahrá, je nadšený a keď si to pustí o týždeň, tak na to pozerá, že 'Hm, čo ja viem, toto asi nie...' Minimálne desať ich však na albume chcem,“ poznamenal hudobník.Nápadov na piesne má podľa vlastných slov stále dosť. „Je to taká nekončiaca slučka myšlienok a melódií, mnohé z nich ale neviem zhmotniť,“ podotkol.Album by chcel stihnúť vydať do leta, avšak turné, na ktorom by nové skladby naživo predstavil fanúšikom, zatiaľ tento rok nechystá. „Turné, to je taká ošemetná záležitosť. Už teraz máme veľa všelijakých koncertov aj mimo turné, rýchlo sa nám plní kalendár, takže neviem, či je to tento rok reálne. Ale možno spravíme nejaký jeden, dva koncerty - v Košiciach a v Bratislave... Turné si vyžaduje veľa príprav. Keby som ho chcel napríklad na jeseň, už teraz musím mať spravených veľa vecí, a to je len február,“ vysvetlil.Vizuálom k EP Životom sa stal obraz z dielne Petra Rebroša, ktorý si dal Cmorik namaľovať u slovenského maliara „Jedná sa originál a je v mojej zbierke obrazov. Môžem sa pochváliť ešte jedným obrazom od tohto talentovaného výtvarníka a rozhodol som sa preň, pretože zachytáva dušu, život a jeho technika a farebnosť sú pre mňa veľmi blízke, okrem toho, je tiež z Veľkého Krtíša,“ opísal dôvody výberu obrazu.