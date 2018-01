Petra Vlhová skončila štvrtá v slalome v Záhrebe

Záhreb 3. januára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila štvrté miesto v stredajšom slalome Svetového pohára. V Záhrebe totálne dominovala Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá slávila v 22 rokoch svoj 38. triumf v seriáli. Vlhová stratila v súčte dvoch kôl na víťazku 2,24 sekundy. Druhá skončila Švajčiarka Wendy Holdenerová (+1,59), pódium doplnila tretia Švédka Frida Hansdotterová (+2,11).





Shiffrinová si vďaka víťazstvu upevnila vedenie v priebežnom poradí slalomu, náskok pred druhou Vlhovou zvýšila na 185 bodov. V celkovom poradí SP má Američanka k dobru už 571 bodov pred Nemkou Viktoriou Rebensburgovou, tretia Vlhová stráca na Shiffrinovú 606 b.

Fenomenálna Američanka totálne ovládla slalom v Záhrebe. Už v 1. kole predviedla svoju typickú dynamickú jazdu, ktorou deklasovala konkurentky a odsúdila ich do boja o druhú priečku. Žiadna z nich sa jej svojím výkonom ani nepriblížila, Holdenerová na priebežnej druhej pozícii stratila na Američanku 1,41 sekundy. Vlhová bojovala v utorok s horúčkami, napriek chorobe nastúpila na štart s číslom sedem. Na druhom medzičase bola ešte druhá s odstupom 62 desatín, v strmine však stratila, dolu jej aj vplyvom choroby dochádzali sily a nabrala ešte sekundu.

, o čom svedčí aj skutočnosť, že v 1. kole sa do dvoch sekúnd zmestili len štyri pretekárky, štvrtá bola s odstupom 1,97 s Rakúšanka Bernadette Schildová. V druhom kole pod umelým osvetlením sťažovalo pretekárkam ich jazdu v hornej časti sneženie, k tomu sa pridal aj neustále sa zhoršujúci povrch zjazdovky. S podmienky na trati sa výborne vyrovnala 20-ročná Rakúšanka Katharina Gallhuberová, ktorá sa z deviateho miesta po 1. kole vyšvihla na celkové šieste. Jej čas prekonala až skúsená Frida Hansdotterová. Vlhovej skvele vyšla vrchná pasáž, v ktorej ešte jemne navýšila náskok na Švédku, potom ju však na zhoršujúcej sa trati niekoľkokrát vyhodilo z línie, do spodnej časti si nezobrala optimálnu rýchlosť a v cieli sa zaradila o 13 stotín za Hansdotterovú. Napokon z toho bolo konečné štvrté miesto, keďže Holdenerová si postrážila svoju pozíciu a Shiffrinová predviedla ďalšiu dominantnú jazdu.

Vyslaný redaktor TASR Andrej Bezák

"Dalo sa ísť trošku rýchlejšie, od štartu po rovinu som išla veľmi opatrne. Stratila som v strmých pasážach, ale nevadí. Druhé kolo musím ísť naplno a uvidíme, čo to prinesie. Zdravotne to nie je ideálne, ale na druhej strane, nie je to ani najhoršie,""vlastnú ligu"