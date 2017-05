Petržalka chce regulovať územie medzi Mostom SNP a Mostom Apollo

Vladimír Bajan Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. mája (TASR) – Bratislavská Petržalka uvažuje nad vypracovaním územného plánu zóny (ÚPZ) pre celé územie medzi Mostom SNP a Mostom Apollo. Pôvodne samospráva navrhovala vypracovať štúdiu v lokalite Sad Janka Kráľa v okolí Starého mosta v súvislosti s investičným zámerom Greenpark, ktorý developer navrhoval na pozemkoch bývalého futbalového štadióna Artmedia.Miestni poslanci tak ešte v septembri 2016 prijali uznesenie, ich snahou bolo zachovať si verejnú kontrolu nad celý procesom prípadnej investičnej výstavby. Spolu s niektorými občanmi sa im nepáčila napr. estetická podoba vizualizácie návrhu, poukazovali na nevyužitý potenciál blízkosti mestského parku v rámci projektu a pochybnosti sa objavili aj pri dopravnej obslužnosti.uviedol pre TASR petržalský miestny poslanec Juraj Kríž.Návrhom na začatie obstarávanie ÚPZ sa tak mali miestni poslanci zaoberať na ostatnom rokovaní zastupiteľstva. Predložený materiál bol však nakoniec stiahnutý, a to z niekoľkých dôvodov." odôvodnil Kríž. Okrem toho sú niektorí z nich presvedčení, že by bolo vhodné rozšíriť územie o ďalšie parcely, ktoré by nová zonálna štúdia spracovávala.Podľa petržalského starostu Vladimíra Bajana je mestská časť momentálne v štádiu zadávania, teda úvahy o tom, či vôbec môže zadať navrhovanú štúdiu. "skonštatoval Bajan s tým, že nezodpovedaná je tiež otázka nákladov na spracovanie takejto štúdie.Ak budú všetci poslanci s novým plánom investičného projektu oboznámení, predpokladá sa, že o návrhu na obstaranie ÚPZ by mohli rokovať v júni.dodal Kríž.V súvislosti s priestorom medzi Starým mostom a Prístavným mostom bola na základe minuloročnej petície za obnovenie zaniknutej pláže Lido, ktorú prerokovalo aj hlavné mesto, vypracovaná Štúdia športovo-rekreačnej zóny Lido. Tá prináša konkrétny koncept revitalizácie tejto časti petržalského nábrežia a oživenie Ovsišťského ramena, pričom iniciatívy Lido Lagúna a Nové Lido tu navrhujú okrem verejnej pláže aj promenádu, prírodný park a tiež zachovanie lodeníc vodáckych klubov. Smerom od hrádze až po dopravný koridor je navrhnutá nová mestská zástavba na súčasných nevyužívaných alebo málo využívaných plochách.