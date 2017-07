Piatkové modlitby v Jeruzaleme sa zaobišli bez násilia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 28. júla (TASR) - Desaťtisíce moslimov sa dnes zhromaždili v priestoroch Vznešenej svätyne v Jeruzaleme, pre židov známej ako Chrámová hora, pri príležitosti tradičných piatkových modlitieb. Napriek zvýšenému napätiu, ktoré sa v okolí svätyne vystupňovalo v posledných týždňoch, však nedošlo k násilným incidentom, informovala agentúra AP.Izraelské úrady v obave pred možným vypuknutím násilnosti pred dnešnými modlitbami posilnili bezpečnostné opatrenia v Jeruzaleme a v priľahlej oblasti Predjordánska. Situácia v okolí jeruzalemskej Vznešenej svätyne však napokon zostala relatívne pokojná.Násiliu sa úplne nepodarilo zabrániť v Predjordánsku, kde izraelskí vojaci zastrelili Palestínčana, ktorý na nich zaútočil nožom. K udalosti došlo v skupine židovských osád Guš Ecion južne od Jeruzalema.Vznešenú svätyňu, ktorej súčasťou je aj uctievaná mešita al-Aksá, len vo štvrtok sprístupnili pre organizované moslimské modlitby, a to po prvý raz po takmer dvoch týždňoch. Krátko nato vypukli potýčky medzi izraelskou políciou a moslimskými veriacimi, ktoré si vyžiadali najmenej 50 zranených Palestínčanov.Napätie v Jeruzaleme sa vyhrotilo v dôsledku sprísnenia bezpečnostných kontrol na Chrámovej hore, kde izraelské úrady nariadili inštaláciu detektorov kovov. Rozhodnutie bolo dôsledkom útoku zo 16. júna, keď trojica moslimov zabila v jeruzalemskom Starom meste izraelskú policajtku a ďalších štyroch policajtov zranila.Súčasnou nepokojnou situáciou okolo Vznešenej svätyne by sa mali zaoberať šéfovia diplomacií krajín Organizácie islamskej spolupráce (OIS), ktorí sa 1. augusta zídu na mimoriadnom zasadnutí v Istanbule. Oznámilo to dnes ministerstvo zahraničných vecí Turecka, ktoré je momentálne predsedníckou krajinou OIC.