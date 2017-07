Platové rozdiely sú aj v Hollywoode, kolegovia Emmy Stone preto vzali nižšie honoráre

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 9. júla (WebNoviny.sk) - Americká herečka Emma Stone prezradila, že niektorí jej kolegovia prijali nižšie platy, aby mala rovnaký honorár ako oni. Vyjadrila sa tak v rozhovore pre magazín Out.„Robia to pre mňa, pretože cítia, že je to tak správne a férové. Ak môj herecký kolega dostane vyššiu ponuku ako ja a je presvedčený, že sme si rovní, vezme nižší plat, aby sme boli na rovnakej úrovni. To do budúcnosti mení moju cenu a tiež môj život," uviedla 28-ročná rodáčka zo Scottsdale v Arizone s tým, že sme si všetci rovní, zaslúžime si rovnaký rešpekt a rovnaké práva.K nerovným platom medzi ženami a mužmi v Hollywoode sa už v minulosti vyjadrili napríklad Jennifer Lawrence, ktorá v roku 2015 konštatovala, že bola naštvaná, keď sa dozvedela koľko dostáva v porovnaní s mužmi, a tiež Sienna Miller, ktorá dokonca odmietla filmovú rolu, keď jej ponúkli menej ako polovicu platu jej kolegu.Emily Jean "Emma" Stone sa do širšieho povedomia dostala vďaka komédii Superbad (2007). Potom sa objavila v snímkach Zombieland (2009) či Všetky moje ex (2009). V roku 2010 získala svoju prvú hlavnú úlohu v romantickej komédii Ľahko ju zbaliť, za ktorú ju nominovali na Zlatý glóbus.Po nej nasledovali snímky Ide len o sex (2011), Bláznivá, hlúpa láska (2011), Farba citov (2011), Amazing Spider-Man (2012), Lovci gangstrov (2013), Mládeži neprístupné (2013), Amazing Spider-Man 2 (2014), Kúzlo mesačného svitu (2014) a Iracionálny muž (2015) Woodyho Allena alebo Birdman (2014).Za výkon v poslednej menovanej ju nominovali na Oscara a vyslúžila si aj druhú nomináciu na Zlatý glóbus. V roku 2017 získala Oscara, Zlatý glóbus i cenu BAFTA za hlavnú rolu vo filmovom muzikáli La La Land (2016).Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.co.uk a archívu agentúry SITA.