Plaváreň treba napojiť na vlastný zdroj tepla,tvrdí zvolenský poslanec

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Zvolen 10. mája (TASR) - Plaváreň a kúpalisko, ktoré majú vyrásť v pripravovanom športovo-rekreačnom areáli vo zvolenskej časti Bariny, výrazne ušetria na prevádzke, ak sa na ohrev vody a vykurovanie využije kanalizačný zberač vedúci popod areál. Tvrdí to miestny podnikateľ Vladimír Štiasny a poslanec mestského zastupiteľstva Miroslav Slížik. Časť športovej verejnosti, podporovaná niektorým zvolenskými poslancami, si totiž dala vypracovať analýzu, ktorá prináša ako výhodnú práve túto alternatívu.Podnikateľ i poslanec nedávno pred médiami poukázali na nevýhodu centrálneho zdroja tepla (CZT), ktorý v meste poskytuje spoločnosť Zvolenská teplárenská a na ktorý by sa pri stavbe areálu museli podľa zákona napojiť všetky plánované objekty. Ak by si ale mesto vybudovalo vlastný zdroj tepla, bolo by od CZT nezávislé a ušetrilo by ročne aj stovky tisíc eur, tvrdia obaja.Súčasne sa jednoznačne vyslovili aj za výstavbu 50-metrového plaveckého bazéna, ktorý podľa nich poskytne možnosti na výrazný rozvoj športu v meste i regióne. Mesto totiž vo svojom zámere hovorí o 25-metrovom, s rozšíreným počtom plaveckých dráh.Ako ale pre TASR uviedol viceprimátor mesta Jaroslav Stehlík, prezentované myšlienky v otázkach energetiky sú aj v súlade so zámermi mesta.uviedol.V otázke plaveckého bazéna podľa Stehlíka doposiaľ nedošlo k dohode v rámci mestského zastupiteľstva.konštatoval.