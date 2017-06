Plážový volejbal: Dubovcová so Štrbovou skončili v Brne na 2. mieste

Slovenské plážové volejbalistky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová Foto: Teraz.sk/SVF Foto: Teraz.sk/SVF

Výsledky Dubovcovej a Štrbovej na turnaji v Brne



finále:

Natália Dubovcová, Andrea Štrbová - Nakládalová, Bonnerová 0:2 (-16, -18)



semifinále:

Dubovcová, Štrbová - Štochlová, Gálová 2:0 (11, 12)



štvrťfinále:

Nakládalová, Bonnerová - Dubovcová, Štrbová 1:2 (18, -18, -6)



3. kolo:

Dubovcová, Štrbová - Komárková, Knoblochová 2:0 (13, 18)



2. kolo:

Dubovcová, Štrbová - Lojková, Tučková 2:0 (13, 12)



1. kolo:

Dubovcová, Štrbová - Lepková, Zezulová 2:0 (8, 11)



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brno 25. júna (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová obsadili na turnaji Xfer Český pohár v Brne, ktorý je zaradený do majstrovskej série v ČR, konečné 2. miesto. Bol to ich štvrtý spoločný turnaj.Slovenky odohrali na turnaji šesť zápasov a prehrali len raz, keď vo finále podľahli turnajovými jednotkám Šárke Nakládalovej a Martine Bonnerovej 0:2. Bol to ich druhý vzájomný duel na turnaji, v tom prvom vyhrali Slovenky v sobotňajšom štvrťfinále 2:1. Nakládalová s Bonnerovou sa však cez opravy prebojovali do zápasu o zlato a odvetu zvládli.