Plážový volejbal: Dubovcová so Štrbovou vypadli v Haagu v kvalifikácii

Svetová séria - Haag (Hol.):



1. kolo kvalifikácie:



Annemieke Driessenová, Ilke Meertensová (Hol.) - Natália DUBOVCOVÁ, Andrea ŠTRBOVÁ (SR) 2:1 (13, -14, 13)

Haag 3. januára (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová prehrali v 1. kole kvalifikácie na úvodnom turnaji Svetovej série FIVB v holandskom Haagu so skúsenými domácimi hráčkami Annemieke Driessenovou a Ilke Meertensovou 1:2 a s podujatím sa rozlúčili.V prvom sete mali navrch Holanďanky, ktoré ho získali v pomere 21:13. Druhé dejstvo malo opačný priebeh, Slovenky dominovali a vyhrali 21:14. V rozhodujúcom tajbrejku vyhrávali slovenské reprezentantky 2:1, ale neskôr prehrávali 7:9. Podarilo sa im vyrovnať na 9:9, ale potom získali štyri body za sebou Holanďanky a vyhrávali 13:9. V záverečnej dráme sa Dubovcová a Štrbová dotiahli na rozdiel jedného bodu, ale nepodarilo sa im vyrovnať a prehrali najtesnejším rozdielom 13:15. Do 2. kola tak postúpili holandské veteránky, ktoré hrajú spolu piaty rok a v minulej sezóne zbierali úspechy najmä na európskej scéne. Ten najväčší dosiahli na turnaji CEV Satellite v maďarskom Siófoku, kde skončili druhé.Najbližšie by sa Dubovcová a Štrbová mohli predstaviť v polovici januára na turnaji CEV Masters v českom Pelhřimove, kde sú aktuálne na prvom mieste spomedzi rezervných tímov. Informáciu priniesla oficiálna webstránka Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).