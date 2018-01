Ples v opere 2018: Prezident Kiska prevzal záštitu nad Plesom v opere, každý úspešný človek sa má podeliť o úspech

BRATISLAVA 12. januára - Nad 18. ročníkom dobročinného Plesu v opere, ktorý sa bude konať v sobotu v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave, prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.



Slovenská hlava štátu zároveň vyjadrila podporu dobročinnému zámeru podujatia, ktoré sa tento rok zameriava na zlepšenie podmienok pre vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením.

Pomoc pre deti so zdravotným znevýhodnením



"Som presvedčený, že je povinnosťou každého úspešného človeka podeliť sa o svoj úspech s tými, ktorí v živote toľko šťastia nemali, preto oceňujem charitatívny rozmer tejto plesovej udalosti. Teší ma, že tohtoročná pomoc bude smerovať na vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením. Táto téma si zaslúži väčšiu pozornosť. Žiadnemu dieťaťu by nemal byť odopretý prístup k využitiu svojho potenciálu a vzdelávaniu len preto, že trpí zdravotným znevýhodnením,“ povedal na margo plesu prezident Andrej Kiska.



"Je pre nás veľkou cťou, že nad osemnástym ročníkom dobročinného Plesu v opere prevzal patronát prezident Slovenskej republiky, pán Andrej Kiska. Veríme, že aj s jeho podporou môžeme na Slovensku prispieť k lepším a širším podmienkam vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením a ich rovnocennému prístupu k plnohodnotnému vzdelaniu,“ reagoval na prezidentovu podporu generálny riaditeľ Orange Slovensko a zástupca hostiteľa Plesu v opere Pavol Lančarič.

Program inkluzívneho vzdelávania

Poslaním Plesu v opere je vďaka pomoci významných hostí v spolupráci s mimovládnymi neziskovými organizáciami Koalíciou pre deti Slovensko a Nadáciou pre deti Slovenska podporiť program inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením. Hlavným cieľom je podpora pozitívnej, tvorivej a priateľskej klímy v triedach so žiakmi so zdravotným znevýhodnením i podpora školských asistentov, možností ich ďalšieho vzdelávania či vzájomnej výmeny skúseností.Informácie pochádzajú od Šemy Satkeovej z agentúry Neopublic Porter Novelli a z archívu agentúry SITA.