Ples v opere 2018: Toto si o ňom myslia tieto známe tváre!

Fotografie ohľadom plesovej módy čo-to napovedia, ale neprezradia, aké dojmy majú z tejto udalosti. Tieto osobnosti prezradili, čo si myslia o Plese v opere a jeho dobročinnom zámere – inklúzii zdravotne znevýhodnených detí, ktoré si zaslúžia rovnakú šancu na vzdelanie ako ich zdraví rovesníci.

Herec Vladimír Kobielsky, spoločnosť mu robila manželka Alena

„Na Plese v opere som pociťoval absolútne príjemnú atmosféru a vôbec som nebol nervózny. Vzhľadom na to, že priestor na tanec tam je obmedzený, tak nejde o žiadne veľké tanečné kreácie, oproti Let´s Dance, kde to bolo o živom prenose a len o nás. Dívalo sa na nás 15 kamier a to bolo naozaj stresujúce. Tu som si naopak ten tanec užíval. Prostredie divadla je pre mňa domácke a keď stretnem ľudí, s ktorými si mám čo povedať, zasmiať sa a prezabávať, je to vždy skvelý večer.“ A čo hovorí seriálový otecko na dobročinný zámer Plesu v opere? Má podľa neho inkluzívne vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím význam? „Keďže som nedávno navštívil chlapčeka v Rači, ktorý zrejme aj organizátorov trošku inšpiroval, tak som to videl na vlastné oči. Jemné zdravotné znevýhodnenie ešte nemusí byť mentálny postih. Je fajn, keď sa týmto deťom pomôže, aby ich tie zdravé deti v pohybovej oblasti mohli mentálne ťahať, aby neboli vylúčené zo spoločnosti. Ja som bol tejto myšlienke naklonený a podporujem ju.“

Herec Martin Mňahončák, spoločnosť mu robila manželka Katarína

„Na Plese v opere sme sa cítili veľmi dobre. Manželka bola síce chorá, ale aj napriek tomu bola zábava skvelá.“ Rovnako, ako aj iní hostia, podporili svojou účasťou dobročinný zámer. Aký je hercov názor na inklúziu zdravotne znevýhodnených detí? „Stretol som sa s touto problematikou už v minulosti, kedysi som mal totiž občianske združenie, s ktorým sme pomáhali nielen zdravotne znevýhodneným deťom. Myslím si, že každá jedna spoločenská udalosť, ktorá zároveň aj pomáha, je dobrá.“

Herec a scenárista Daniel Dangl, spoločnosť mu robila manželka Beáta

„Tento ročník Plesu v opere bol ozaj výborný. Zábava bola skvelá, s manželkou sme tancovali až do pol piatej rána a to aj napriek tomu, že v daný deň som musel ísť pracovne do Prahy. To svedčí, že bolo fakt dobre, keďže som mal pred sebou ešte večernú výzvu, no vôbec som si to neuvedomoval. Stretli sme tam veľa ľudí a našich známych, s ktorými sme strávili príjemné chvíle. Priznám sa, s manželkou sa nechodíme príliš zabávať, za rok absolvujeme maximálne tak 3 – 4 spoločenské akcie podobného typu, no na tie sa vždy tešíme, rovnako ako na ples. Program venovaný storočnici vzniku Československa sa nám veľmi páčil.“ Známy scenárista a herec neopomenul ani zdravotne znevýhodnené deti, keďže sa dobročinnosti venuje už dlhší čas. „Máme vo zvyku s partiou z Kredencu alebo z Partičky spríjemniť takýmto deťom ich čas napríklad tým, že ich spoločne navštívime. Veď komu by sa už pomáhalo, ak nie deťom? Som preto rád, že Ples v opere myslí na to, aby dostali rovnaké podmienky na vzdelanie.“

Herec Peter Sklár, spoločnosť mu robila partnerka Júlia

„Na Plese v opere sme boli prvýkrát, cítili sme sa výborne, ozaj mimoriadne dobre. Skonštatovali sme, že program bol neskutočný. Za nás to prebehlo omnoho príjemnejšie, než sme mali prvotné obavy.“ A ako vníma tento herec problematiku inklúzie zdravotne znevýhodnených detí? „Myslím si, že akýkoľvek hendikep, či už fyzický, finančný alebo iný, by nemal byť prekážkou k rovnosti šancí.“

Herec Jozef Vajda, spoločnosť mu robila manželka Júlia

„V deň plesu som mal síce predstavenie a prišli sme preto neskôr, no cítili sme ako vždy veľmi dobre, vládla tam príjemná atmosféra.“ Ako mnohí ďalší hostia, aj tento šarmantný herec stretol v historickej budove Slovenského národného divadla svojich známych a priateľov. „Sledoval som reakcie ľudí na aktuálnu tému dobročinnosti plesu a milo ma prekvapilo, aké boli pozitívne. Rozprával som sa s lekármi, ktorým výťažok z Plesu v opere pomohol v minulosti. Boli neskutočne nadšení, pretože vďaka nemu získali potrebné prístroje pre deti, ktoré by inak nemali. Preto viem, že aj inklúzia zdravotne znevýhodnených detí padne rovnako na úrodnú pôdu a bude to fajn projekt, ako aj tie pred ním.“

Herec Marián Miezga, spoločnosť mu robila manželka Sabina

„Veľmi sa mi páčil tohoročný program plesu a cítili sme sa veľmi dobre.“ Známy otec zo seriálu Naši sa vyjadril aj k tohoročnému dobročinnému zámeru tejto významnej udalosti. „S problematikou inklúzie zdravotne znevýhodnených detí som sa stretol zatiaľ iba v rámci Plesu v opere, no myslím si, že každé dieťa bez výnimky by určite malo dostať šancu na rovnocenné vzdelanie.“