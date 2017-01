Ples v opere podporí vybudovanie Centra včasnej intervencie v Trenčíne

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 23. januára (TASR) – V poradí 17. ročník dobročinného Plesu v opere potvrdil, že jeho poslanie pomáhať nadobúda dôležitosť. Na vznik nového Centra včasnej intervencie v Trenčíne a podporu existujúcich centier hostia plesu venovali celkovo 239.932 eur. Na mape Slovenska tak po Bratislave, Žiline, Prešove, Banskej Bystrici a Košiciach pribudne šieste špecializované pracovisko. Od roku 2010 tak dobročinný Ples v opere rozdelil už úctyhodných jeden a pol milióna eur.„Tým, že sme dosiahli historicky najvyššiu vyzbieranú sumu, tak to predčilo očakávania, pretože vždy dúfame, že tá suma bude čo najvyššia. Nemysleli sme, že sa nám podarí dosiahnuť rekord. Prostriedky, ktoré sme vďaka hosťom Plesu v opere aj ďalším podporovateľom vyzbierali, poputujú na zriadenie a prevádzku ďalšieho centra včasnej intervencie, tentoraz v Trenčíne. Keďže sa nám podarilo vyzbierať veľmi peknú sumu, ktorá prevyšuje potreby jedného centra, tak budeme následne s nadáciou Socia veľmi zodpovedne diskutovať, ako zvyšné prostriedky čo najlepšie využiť,“ povedala pre TASR na dnešnom popoludňajšom odovzdaní šeku riaditeľka plesu Andrea Cocherová.„Je to vzácna cnosť a ja som si želala, aby potreba dobročinnosti oslovila všetkých hostí, ktorí venujú svoje prostriedky a čas na pomoc druhým. Preto som nesmierne šťastná, že sme tento rok vyzbierali úctyhodnú sumu peňazí, vďaka ktorej nájde pomoc opäť mnoho detí a ich rodín,“ uviedla Emília Vášáryová, členka Čestného plesového výboru a ambasádorka dobročinného poslania plesu.Dobročinný Ples v opere si za krátke obdobie získal postavenie jedného z najväčších charitatívnych podujatí a celú vyzbieranú sumu daruje nadácii Socia. Úlohy ambasádora trenčianskeho centra sa zhostil bývalý reprezentant Slovenska v hokeji Richard Lintner, ktorý na dnešnom odovzdávaní výťažku uviedol: „Bolo pre mňa cťou, sa aj tento rok zúčastniť Plesu v opere. Páči sa mi jeho charitatívny rozmer a keď som sa dozvedel, že výťažok z aktuálneho ročníka poputuje do môjho regiónu, veľmi rád som podporil vznik nového centra.“Primárnym cieľom centier včasnej intervencie (CVI) je poskytovať odborné služby a pomoc rodinám s deťmi (nula až sedem rokov), ktorých vývin je z rôznych dôvodov ohrozený či oneskorený. Filozofia centier vychádza z predpokladu, že práve rodina je tým najvhodnejším miestom pre rast a výchovu detí. Skúsený tím odborníkov centier pomáha nielen podporovať vývin dieťaťa a jeho rodinu, ale snaží sa aj o ich lepšie začlenenie do spoločnosti.Bezplatne ponúka sprevádzanie a poradenské služby sociálneho pracovníka, fyzioterapeuta, špeciálneho a liečebného pedagóga, psychológa či logopéda. Finančné náklady na ročnú prevádzku jedného centra predstavujú čiastku stotisíc eur. Iniciátorom vzniku existujúcich CVI na Slovensku je Socia - Nadácia na podporu sociálnych zmien.