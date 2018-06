Pletňovová vyzvala ženy, aby počas šampionátu nesexovali s cudzincami

Fanúšikovia sa bozkávajú po strelení úvodného gólu v otváracom zápase 21. majstrovstiev sveta vo futbale Rusko - Saudská Arábia v zóne pre fanúšikov v Jekaterinburgu 14. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 14. júna (TASR) - Poslankyňa ruskej Štátnej dumy Tamara Pletňovová sa dočkala ostrej kritiky po tom, ako vyzvala ruské ženy, aby počas prebiehajúcich majstrovstiev sveta vo futbale nemali sex so zahraničnými mužmi.Pletňovová, ktorá v dolnej komore ruského parlamentu zastupuje Komunistickú stranu Ruskej federácie (KPRF), pre rozhlasovú stanicu Hlas Ruska uviedla, že nie je, ale je presvedčená, že ruské ženy by sa mali vyvarovať sexu s osobami, pretožePoslankyňa odpovedala na otázku ohľadom, čo je narážka na tvrdenie, že po letných olympijských hrách, ktoré sa konali v roku 1980 v Moskve, nastal v Rusku, resp. vtedajšom bývalom Sovietskom zväze prudký nárast pôrodnosti detí zmiešanej rasy, informuje stanica BBC.Pletňovová ďalej vyhlásila, že tieto deti ich zahraniční otcovia neskôr opustili.povedala 70-ročná poslankyňa.Jeden z užívateľov sociálnej siete Twitter napísal, že by rád vedel, ako chce političkaĎalší poukázal na iróniu, že Pletňovová v minulosti slúžila ako šéfka výboru Štátnej dumy pre národnosti. Iní účastníci internetových fór však obhajovali jej právo na slobodu slova.Dmitrij Peskov, hovorca ruského prezidenta Vladimira Putina, na otázku ohľadom Pletňovovej výrokov odpovedal, že Kremeľ s tým nemá nič dočinenia.uviedol.