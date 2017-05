Plexo zverejnil nový videoklip k skladbe Bez Teba, jeho nový album v sebe ukrýva šifru

O popasovaní sa s nečakanou podpásovkou

Nočné Mory - Démoni

BRATISLAVA 24. mája (WebNoviny.sk) - Sympatický fešák Plexo, vlastným menom Peter Plecho, po takmer 2 rokoch potešil svojich verných. V posledných mesiacoch hip-hopovú komunitu postupne zásoboval ochutnávkami videí, v ktorých poodhalil „ingrediencie“ nového albumu.Nočné mory sú akýmsi míľnikom v živote speváka. Životné obdobie plné démonov i obdobie oslobodenia a nového štartu s čistým štítom, sú na nosiči zreteľne rozoznateľné i vďaka šifre, ktorú Plexo zakomponoval do vizuálu albumu.Skladba Bez Teba je v poradí piaty singel z Plexovho aktuálne vychádzajúceho albumu Nočné Mory. Pesnička, o ktorej hudbu sa postarala dvojica českých hudobníkov - Kenny Rough & Robin Mood, vznikla impulzívne za necelé 3 dni.Spúšťačom myšlienok a emócií premenených do skladby bol životný zvrat. Ak by život nezariadil istý sled situácií, na album by sa nedostala. Bez Teba by vôbec neuzrela svetlo sveta.Plexo do textu piesne vložil, ako to celé bolo, vlastnú skúsenosť. Nečakanú zradu a krach niekoľkoročného partnerstva, sa premenili na silu ísť ďalej. „ Aký je to pocit opäť sa zhlboka nadýchnuť po skončení toxického vzťahu? Na nezaplatenie! Ešte si k tomu vybehnúť vyvetrať hlavu niekam do hôr a dosiahneme psychický detox ako vyšitý,“ opísal Bratislavčan svoje oslobodenie.O vizuálne prevedenie singlu sa postaral kameraman a producent Martin Miko. Zábery sa nakrúcali počas slnečnej májovej nedele vo vrchoch okolo Manínskej tiesňavy. Leteckými zábermi vypomohol pilot Norbert Chromek.Každý máme svojich démonov a svoje nočné mory. Po takmer 10tich rokoch v spoločnosti ohnivej vody sa Plexo rozhodol urobiť hrubú čiaru za jedným temným obdobím a skrotiť týchto démonov. Nejednalo sa o problém so závislosťou. Raper jednoducho v tomto období stváral hlúposti.„Album nasiaknutý bojom so sebou samým, odhodlaním ,ale aj pochybnosťami, hľadaním pravdy a strácaním nádeje. Rap úprimný a hlavne oveľa dospelejší ako kedykoľvek predtým,“ priblížil Plexo svoje podnety pri tvorbe nového nosiča.Svojou kreativitou na 16 skladbách prispeli aj ďalšie zvučné mená hip-hopovej komunity. Zo skladieb počuť hlasy Kaliho, Separa, Majselfa. Na albume sa objavil Čistychov i mladá a šikovná Fejbs. Spievané refrény, hlboké myšlienky, charizmatický hlas, to všetko sú Nočné Mory. „Vedeli ste, že atrament používaný pri tetovaní obsahuje "Ťažké Kovy"? Na albume s číslom 4, pretože ,Tetovanie bolí, ale menej ako zlomené srdce...," okomentoval Plecho jednu zo svojich skladieb.Nové CD v sebe ukrýva i šifru. Pri pohľade na zoznam skladieb sú niektoré názvy skladieb označené modrou farbou a niektoré bielou. „Viete, čo odlišuje biele od modrých? V prvom rade čas, kedy boli napísané, jedna veľmi dôležitá vec v živote textára je jeho triezva hlava,“ odhalil hudobník odkaz ukrytý do časovej priamky svojej tvorby.Viac k témam: hudba