Pľučšenko si z Bratislavy odnesie cenu za prínos pre rozvoj športu

Bratislava 26. augusta (TASR) – Dvojnásobný olympijský víťaz a niekoľkonásobný svetový a európsky šampión v krasokorčuľovaní, Rus Jevgenij Pľuščenko si dnes v Bratislave prevzal ocenenie Slovenského olympijského výboru (SOV). Jedného z najúspešnejších krasokorčuliarov všetkých čias ocenili za jeho prínos pre šport." uviedol v tejto súvislosti viceprezident SOV Zdenko Kríž.Prostredníctvom stretnutia s ruskou legendou odovzdal SOV takisto symbolický šek s finančnou podporou pre prácu s mládežou v krasokorčuliarskom oddiele ŠK Slovan Bratislava, osobitne finančne podporil i talentovaného športovca Lukáša Václavíka. "poznamenal Kríž.Pľuščenko využil dnešné podujatie, spojené s autogramiádou v jednom z bratislavských obchodných centier i na to, aby fanúšikov pozval na svoje tohtoročné turné pri príležitosti 35. narodenín, ktoré oslávi na začiatku novembra. Šou pod názvom Pán ľadu, spájajúcu divadlo, humor i akrobaciu na ľade bude možné vidieť od 19. do 26. novembra v siedmich slovenských mestách – v Bratislave, Prievidzi, Brezne, Poprade, Banskej Bystrici, Žiline a Trenčíne, pričom okrem Žiliny a Bratislavy to budú pre Pľuščenka premiérové miesta vystúpení na Slovensku. Okrem 20 ďalších krasokorčuliarov - svetových i európskych šampiónov, sa po Pľuščenkovom boku opäť predstaví aj maďarský huslista Edvin Márton. Svoje majstrovstvo predvedie na stradivárkach, vyrobených v roku 1699 talianskym majstrom Antoniom Stradivarim.Najväčšie víťazstvá Jevgenija Pľuščenka sa spájajú s olympijskými hrami - zimnou olympiádou v Turíne (2006), kde zvíťazil v individuálnej súťaži a so zlatom v súťaži družstiev, ku ktorému prispel o osem rokov neskôr na domácej pôde v Soči. Získal aj dve striebra, v Salt Lake City (2002) a Vancouvri (2010). V súťažiach, na ktorých sa počas kariéry zúčastnil, získal celkovo 45 zlatých, 12 strieborných a štyri bronzové medaily.