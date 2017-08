Plynovod Severný prúd 2 postavia v lehote napriek sankciám,tvrdí Novak

Na archívnej snímke ruský minister energetiky Alexander Novak. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Izmir 20. augusta (TASR) - Projekt plynovodu Severný prúd 2, ktorý má zvýšiť dodávky plynu z Ruska popod Baltské more do západnej Európy, bude zrealizovaný v stanovenej lehote, napriek novým americkým sankciám voči Moskve. Povedal to koncom tohto týždňa ruský minister energetiky Alexander Novak.povedal Novak.Predstaviteľov niektorých západoeurópskych štátov podráždilo nedávne sprísnenie sankcií USA voči Rusku. Príslušný zákon podpísal americký prezident Donald Trump začiatkom augusta. Sankcie, ktoré sa zameriavajú obzvlášť na energetický sektor, totiž umožňujú potrestať za účasť na projektoch v Rusku ktorékoľvek firmy, nielen americké. To znamená, že sa týkajú aj výstavby plynovodu Severný prúd 2, ktorý niekoľko západoeurópskych firiem pomáha financovať.