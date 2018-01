Po CDU dali zelenú koaličným rokovaniam aj predstavitelia CSU

Nemecká kancelárka Angela Merkelová, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín/Mníchov 15. januára (TASR) - Nemecké strany únie CDU/CSU nemajú námietky voči otvoreniu koaličných rokovaní so sociálnymi demokratmi z SPD.Po piatkovom odobrení koaličných rokovaní zo strany predsedníctva Kresťanskodemokratickej únie (CDU) kancelárky Angely Merkelovej - na báze záverov sondážnych rozhovorov - sa v pondelok rovnakým spôsobom vyjadrilo aj predsedníctvo Kresťanskosociálnej únie (CSU), a to jednomyseľne.Generálny tajomník strany Andreas Scheuer konštatoval, že CSU považuje dosiahnuté výsledky sondážnych rokovaní za veľmi dobrý základ pre rozhovory o opätovnom vytvorení tzv. veľkej koalície na spolkovej úrovni.Z radov Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) sa však v uplynulých dňoch od zverejnia záverov sondážnych rozhovorov však toľko spokojnosti neozýva. Zaznelo aj množstvo hlasov volajúcich po dodatočných, čo v pondelok predseda CSU Horst Seehofer kategoricky odmietol.Líder SPD Martin Schulz sa pre nemecké médiá vyjadril, že sa podarilo presadiť dlhý zoznam záležitostí, ktoré konkrétne zlepšia život nemeckých občanov, aj keď, prirodzene, nie všetko. To, čo sa však dosiahlo, podľa jeho názoru robí vstup do koaličných rokovaní opodstatneným. V tomto duchu sa postaví aj celé vedenie strany k otázke na mimoriadnom zjazde SPD v Bonne 21. januára, ktorý musí schváliť vstup do koaličných rokovaní.V prípade dosiahnutia konsenzu o koaličnej dohode, by o jej návrhu hlasovala celá členská základňa SPD. Výsledok hlasovania na mimoriadnom zjazde však nie je podľa znalcov pomerov predvídateľný.