Po naháňačke migrantov s belgickou políciou zomrelo dvojročné dieťa

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 18. mája (TASR) - Dvojročné dieťa zomrelo vo štvrtok krátko po tom, čo bolo objavené spolu s desiatkami ďalších utečencov v dodávke, ktorú po 70-kilometrovej naháňačke zastavila belgická polícia. Informovala o tom v piatok agentúra DPA s odvolaním sa na miestne médiá.Dodávku sa podarilo zastaviť v meste Mons na západe Belgicka. Dievčatko následne zomrelo počas prevozu do nemocnice, uviedla belgická tlačová agentúra Belga.Policajti boli nútení použiť zbrane, keď sa ich vodič vozidla pokúšal zraziť. Podľa polície však smrť dieťaťa so streľbou nesúvisí. Príčinu úmrtia určí až pitva.Naháňačka sa začala vo štvrtok ráno po tom, čo úrady spozorovali podozrivú dodávku na diaľnici blízko mesta Namur. Približne 15 policajných vozidiel a 30 príslušníkov sa zapojilo do prenasledovania vozidla, v ktorom napokon objavili 30 ľudí: 26 dospelých a štyri deti.Medzi zadržanými sú utečenci z Iraku, Afganistanu, Iránu a Kuvajtu. Mŕtve dievčatko a jeho rodina boli Kurdi, ktorých nedávno deportovali z Belgicka do Nemecka, a teraz sa pokúšali dostať cez belgické územie do Británie, píše DPA.