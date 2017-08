Po odstúpení Plavčana povedenie rezort školstva iný člen vlády zo SNS

Na snímke exminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan. Foto: FOTO TASR - Marko Erd Na snímke exminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan. Foto: FOTO TASR - Marko Erd

Bratislava 17. augusta (TASR) - Úrad vlády SR čaká na obsah abdikačného listu Petra Plavčana (nom. SNS), najmä pokiaľ ide o dátum vzdania sa funkcie. Pre TASR to uviedla hovorkyňa predsedu vlády SR Beatrice Szabóová.Po tom, ako Plavčanovo odstúpenie z funkcie nadobudne účinnosť, má byť riadením ministerstva školstva poverený niektorý z ministrov za SNS. Národniari majú ministerku pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú a ministra obrany Petra Gajdoša."Úrad vlády SR je v kontakte s Kanceláriou prezidenta SR a spoločne sú pripravení vyriešiť situáciu tak, aby okamžite ako odstúpenie ministra Petra Plavčana nadobudne účinnosť, bol riadením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR poverený iný člen vlády za SNS," povedala Szabóová.Premiér Robert Fico (Smer-SD) požiadal predsedu SNS Andreja Danka, aby v čo najkratšom čase navrhol nového šéfa školského rezortu. Danko nové meno zatiaľ nepovedal.Plavčan dnes oznámil, že abdikuje na funkciu ministra školstva. Demisiu doručí prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi v najbližších dňoch. Pre TASR to potvrdilo ministerstvo školstva. Plavčan formálne ukončí výkon svojej funkcie až po tom, ako jeho demisiu prijme prezident.Na odchod Plavčana vyzval v stredu (16.8.) premiér Fico. Zdôvodnil to tým, že vládna koalícia si nemôže dovoliť hazardovať s dôverou verejnosti, naštrbenou udalosťami na ministerstve školstva.Ministerstvo školstva od začiatku júla čelí kritike pre rozdeľovanie eurofondov na výskum a inovácie. Dotácie mali dostať aj firmy, ktoré výskum nikdy nerobili. Minister problematické výzvy zastavil a nariadil ich preverenie. Európska komisia (EK) neskôr pozastavila platby v štyroch výzvach na ministerstve školstva a rezortu zakázala podpisovať nové zmluvy s prijímateľmi dotácií. Pozastavenie eurofondov oznámila EK vo varovnom liste. Rozdeľovanie eurofondov rieši okrem Európskeho úradu pre boj proti podvodom aj Národná kriminálna agentúra.Po vypuknutí kauzy žiadala opozícia odstúpenie ministra. Udalosti spôsobili aj vládnu krízu iniciovanú vypovedaním koaličnej zmluvy zo strany SNS.