Po požiari bytového domu v Bronxe hlásia 23 zranených

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 3. januára (TASR) - Pri požiari, ktorý vypukol v utorok v bytovom dome v americkom meste New York, utrpelo zranenia 22 jeho obyvateľov a jeden hasič. Informovala o tom agentúra DPA.Ani jedna z obetí požiaru, ktorý zachvátil horné poschodia domu v mestskej časti Bronx okolo 05.30 h miestneho času (11.30 h SEČ), nemá život ohrozujúce zranenia."Budovu ešte musíme dôkladne prehľadať, avšak v tejto chvíli nemáme správy, že by bol niekto nezvestný," uviedol šéf newyorských hasičov Daniel Nigro.V Bronxe išlo už o druhý veľký bytový požiar za necelý týždeň - vo štvrtok si plamene vyžiadali 12 obetí na životoch. V New Yorku išlo o požiar s najvyšším počtom obetí od marca 1990, keď po podpaľačskom útoku na nočný klub Happy Land v Bronxe zahynulo 87 ľudí.