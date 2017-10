Po predchádzajúcom poklese ceny ropy vzrástli

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Singapur 20. októbra (TASR) - Ceny ropy zaznamenali rast, k čomu prispel pokles zásob v Spojených štátoch, ako aj pokračujúci rast dopytu. Rast bol iba mierny, napriek tomu znamenal pozitívnu zmenu po poklese o vyše 1 % v predchádzajúci obchodný deň. Cena Brentu na záver štvrtkového obchodného dňa (19.10.) klesla k hranici 57 USD a cena americkej WTI pod 51,30 USD za barel (159 litrov).Štvrtkový pokles nasledoval po výbere ziskov investormi, ktorí reagovali na rast cien ropy štyri dni po sebe. Čiastočne však trhy znervóznil aj guvernér čínskej centrálnej banky, ktorý varoval pred prehnaným optimizmom, ktorého dôsledkom by mohol byť takzvaný Minského moment. Ten predstavuje náhly a prudký pokles hodnoty aktív po dlhom období prosperity a rastu hodnoty investícií, a to v dôsledku vysokej dlhovej záťaže.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri vzrástla do 7.48 h SELČ o 17 centov na 57,40 USD (48,50 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom sa zvýšila o 23 centov na 51,52 USD za barel.(1 EUR = 1,1834 USD)